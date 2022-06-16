Квебек накануне экономического спада? Экономисты предупреждают, что вероятность рецессии высока

Квебек накануне экономического спада? Экономисты предупреждают, что шансы на наступление рецессии высоки

В 2023 году в Квебеке может начаться спад экономики. Опасность рецессии велика, представители власти пока не сойдутся во мнениях.

Только что министр финансов Квебека Эрик Жирар (Eric Girard) заявил, что в 2023 году возможность рецессии (экономического спада) оценивается его министерством, как примерно вероятность в 35%. Но одновременно Франсуа Лего, премьер-министр Квебека, оценил вероятность рецессии в 50% (скажем, “то ли она будет, то ли нет”).

Так как очевидно, что представители власти не хотят запугивать общество, тем более, перед выборами, то надо предполагать, что оценки этих лиц всё же слишком оптимистичны. А вот нейтральные эксперты, экономисты, финансисты, банкиры, планировщики капиталовложений считаются более надёжными источниками (хотя любой из них может и ошибаться, и выступать субъективно, преследуя собственный цели).

В любом случае, нет сомнений в том, что в 2023 году ожидается рецессия в США (на этом настаивают практически все серьёзные экономисты), а то, что тамошнее положение отразится на Канаде и на Квебеке, сомнений тоже не вызывает.

Цифры, поступающие из различных отраслей экономики, лишь подтверждают данность – сокращается количество вложений, уменьшается количество сделок по купле-продаже недвижимости, неумолимо растёт инфляция – явный признак надвигающейся рецессии, да есть ещё множество показателей, свидетельствующих о наступлении спада.

Заметим, что рецессия ещё ничего. Вот если она перерастёт в крупномасштабный экономический кризис, то дело будет гораздо хуже. Будем надеяться, что раз понимание ситуации у властей есть, то они сумеют найти и меры противостояния, не допустить серьёзный кризис.