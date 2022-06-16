Четыре руководителя европейских стран посетили Киев

Визит четырёх лидеров европейских стран в Украину. Впечатляющая демонстрация солидарности с Киевом

Четыре руководителя европейских стран нанесли совместный официальный визит в Украину в знак поддержки.

В четверг, 16 июня, в столицу Украины прибыли с официальным визитом трое известных политиков, возглавляющих три европейские страны – президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Совета министров Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц. Уже после прибытия трёх лидеров в Киев к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.

Согласно официальным заявлениям представителей правительств этих стран, в рамках визита будут обсуждаться вопросы войны, которую Россия ведёт против Украины. Будут также рассмотрены вопросы, связанные с заявкой Украины на членство в Европейском Союзе. Предусмотрена встреча и переговоры между гостями и президентом Украины Володимиром Зеленским.

Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев на поезде после десятичасовой поездки из Польши. После выхода из вагона, канцлер Германии, выступая от имени всех троих гостей, выразил поддержку Украине и обещал “долговременную помощь” этой стране. Шольц подчеркнул, что все виды помощи будут продолжаться, включая финансовую поддержку, отправку гуманитарных грузов и оказание военной помощи. Как заявил Шольц (цитируем) – “Мы будем продолжать это делать до тех пор, пока это будет необоходимо в борьбе Украины”.

Президент Франции также сделал очень краткое заявление – “мы направляем украинкам и украинцам послание солидарности, мы поддерживаем их и в настоящее время, и будем поддерживать и в будущем, но мы знаем, что предстоящие недели будут очень тяжёлыми”, сказал Макрон, стоя на перроне у вагона.

Интересно, что буквально за день до визита французское посольство в Киеве решительно опровергло сообщения о предстоящем визите президента Франции.

В ходе визита председатель Совета министров Италии посетит Ирпень, согласно заявлению его пресс-секретаря, но пока непонятно, отправятся ли туда все высокопоставленные гости, или же только премьер Италии. (Уточнение: Уже объявлено, что все лидеры посетят Ирпень в ходе совместной поездки),

Что касается президента Румынии, прибывшего чуть позже, на своей странице в Твиттере он заявил, что “русская агрессия должна закончиться”, не оставив сомнений в поддержке Румынией Украины, несмотря на определённые сложности в отношениях между странами, вызванные, в частности, и непреднамеренным уничтожением румынского военного вертолёта украинской стороной (обстоятельства не разглашаются, речь, очевидно, об обычных случайностях войны) и повреждении от взрывов морских мин нескольких румынских судов, вошедших в воды, где были установлены минные поля (в первые дни после начала войны не были чётко определены и указаны зоны минных заграждений).

Напомним, что ранее Киев подвергал критики Францию и Германию (и в меньшей степени Италию) за их “медлительность в оказании помощи Украине”, аккуратно обвиняя эти страны в задержках с поставками вооружений и в том, что эти страны “ставят собственное благополучие выше свободы и безопасности Украины”.

В четверг, после начала визита, в Киеве была объявлена воздушная тревога. И хотя воздушные тревоги в городе уже стали обыденными, корреспонденты отметили, что на сей раз сигналы воздушной тревоги продолжались дольше обычного (до 20 минут беспрерывного воя сирен), но никаких сообщений о налётах или ракетных ударов не последовало. Не исключена возможность того, что украинская сторона хотела просто показать гостям, в какой обстановке живут киевляне и укрепить желание европейцев помочь Украине. Во время тревоги все высокопоставленные гости оставились в гостинице, и не спустились в убежище.