Анекдотические формы борьбы против уличной преступности и заодно в оказании поддержке Украине

Стало известно о буквально анекдотических формах нынешней политической повестки дня (хотя, может, зря мы смеёмся, тут плакать надо) – сдай оружие, получи плату и порадуйся – ты помог Украине

Американские преступники будут сдавать незаконное оружие за умеренную плату, и это оружие поедет в Украину. Так будет побеждена преступность и поддержана Украина.

Власти американского города Майями, штат Флорида, объявили о мерах, направленных на уменьшение количества незаконного (и законного) оружия на территории города, и заодно об оказании “военной поддержки” Украине.

Власти заявили о начале кампании, направленной на сбор оружия от населения. За каждый пистолет будет выплачено 50 долларов, за обрез, дробовик, охотничье ружьё, сданное в полицию или представителям власти, будет выплачено 100 долларов США. За каждый сданный автомат, полуавтоматическую винтовку или другие крупнокалиберные длинноствольные винтовки, будет выплачено 150 долларов. Выплаты будут производиться без лишних вопросов (что означает, очевидно, что не будет уточняться личность человека, который принесёт оружие). Но выплата будет производиться не деньгами, а подарочными карточками.

Согласно торжественному заявлению городкой мэрии Майями, всё собранное таким образом оружие будет отправлено в Украину и послужит вооружению украинских вооруженных сил, а, значит, усилению обороноспособности Украины.

Кампания guns4ukraine, начатая во Флориде, активно пропагандируется по всем США. Так что будем ожидать, что в Соединённых Штатах резко сократится количество незарегистрированного оружия на руках у не самых добропорядочных и законнопослушных граждан, а Украина резко усилит свою обороноспособность.