Без “и.о.”: Люк Буало назначен директором общественного здравоохранения Квебека



Орассио Арруда был главой общественного здравоохранения провинции на протяжении большей части пандемии COVID-19, но ушел в отставку после того, что он назвал в письме премьер-министру Квебека “подрывом” общественного доверия.

Министр здравоохранения Кристиан Дюбе объявил что с четверга Доктор Люк Буало назначается директором общественного здравоохранения Квебека.

Буало временно занял эту должность 11 января после внезапной отставки бывшего директора общественного здравоохранения доктора Орасио Арруды.

“С января прошлого года знания и опыт доктора Буало стали бесценным активом. Мы могли рассчитывать на его многолетний опыт в области общественного здравоохранения и его лидерство во время последних волн пандемии COVID-19, и я очень благодарен”, — говорится в сообщении Дюбе среду вечером.

Буало стал исполняющим обязаности директора общественного здравоохранения после того, как с 2015 года занимал пост президента и генерального директора Квебекского научно-исследовательского института здравоохранения, Национального института передового опыта в области здравоохранения и социальных услуг (INESSS).

Он имеет степень магистра в области управления здравоохранением Университета Монреаля.