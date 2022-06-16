Геополитика для думающих: ФРС США резко повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые за 28 лет

▪️Ситуация быстро меняется и нужно быстро реагировать на эти изменения — это главное

▪️Внешние условия изменились надолго для России, если не навсегда. По-прежнему уже не будет

▪️Россия сегодня теряет от международного разделения труда — экспорт со скидкой, импорт — с премией

▪️Необходимо развивать внутреннюю переработку, выпуская конечные продукты, значительная часть производства должна работать на внутренний рынок

▪️Нужно стимулировать банки финансировать не прибыль, а проекты трансформации экономики

▪️Перед финансовой системой России стоит достаточно срочная задача — создание основанной на партнерствах международной системы расчетов.