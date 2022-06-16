Геополитика для думающих: ФРС США резко повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые за 28 лет

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 15 июня 2022.
Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 16 июня 2022. Новости одной строкой:
- Федеральная резервная система США впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов. Теперь она находится в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых.
- Париже заявили о стремлении поддерживать диалог с Москвой открытым.
- В Минэкономики ФРГ заявили, что энергоснабжение страны гарантировано.
- ЕС подписал соглашение с Израилем и Египтом о поставках израильского газа, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Стали известны дополнительные подробности визита Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию: помимо вопросов, касающихся нефтяной сферы, стороны обсудиили двустороннее инвестиционное сотрудничество и объявили о расширении партнерства в области инфраструктуры, зеленой энергетики, освоения космоса (добыча воды на Луне) и киберпространства (развитие сетей 6G).
- Улицу в Киеве, названную в честь первого человека в космосе – Юрия Гагарина, экспертная комиссия предлагает переименовать в честь первого человека на Луне — Нила Армстронга. А почему Армстронг, а не к примеру Леонид Каденюк – самый известный украинский космонавт?
- Владимир Путин и Си Цзиньпин во время телефонного разговора: констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия на всех направлениях.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью норвежскому изданию Verdens Gang. Основные тезисы: ▪️”В неспокойное и опасное время крайне важно, чтобы Европа и Северная Америка держались вместе. Мы должны укреплять институты, которые у нас есть, и лучший способ сделать это — укрепить НАТО”.
▪️О новой стратегической концепции НАТО: “Речь идет отчасти о большем количестве сил на восточном фланге. Нам также нужны солдаты в состоянии повышенной готовности, силы, которые могут быстро прийти на помощь”
▪️”Война непредсказуема. Но мы должны быть готовы к тому, что это продлится долго, и еще долго будет причинять много страданий украинскому народу. К сожалению”.
▪️ “Никто не может с уверенностью предсказать, как будет выглядеть мир через 10 лет. Но что мы можем сказать, так это то, что мир будет более отмечен соперничеством между великими державами”.
▪️”Мы сделали все возможное, чтобы предотвратить войну, но нам все еще приходится иметь дело с Россией в таких вопросах, как климат и контроль над вооружениями. Но доверие к президенту Путину и возможность диалога резко снизились. Самое главное – обеспечить продолжение действия нового договора СНВ”.
▪️”Я никоим образом не ожидаю, что Китай будет объявлен врагом. И нет никого, кто хочет изолировать или бойкотировать. Но это авторитарная страна, которая угнетает свое население и создает большой военный потенциал, в том числе ядерные ракеты большой дальности. Мы должны понять Китай, чтобы сделать себя менее уязвимыми перед применением против нас экономической силы”.
- Казахстан не отказывается от союзнических обязательств перед Россией, однако республика не будет нарушать действующий санкционный режим, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
- Китай усилил свою поддержку России, несмотря на призывы США и других стран Запада к Пекину осудить Москву из-за конфликта на Украине, сообщает Politico.
- Донецкая Народная Республика может войти в состав России как отдельный субъект, сохранив в названии слово “республика”, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
- В Брюсселе приняли окончательную версию отчета ЕС по условиям, которые будут выдвинуты для евроинтеграции Сербии.
- Делегация Афганистана договаривается с Россией о беспошлинной торговле.
- В пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты Harpoon. США планируют передать Украине новое вооружение на сумму более 650 миллионов долларов, пишет Bloomberg.
- Украина заявила о готовности увеличить объём транзита российского газа.
- Макрон пообещал Майе Санду поддержать Молдавию в стремлении в ЕС.
- Германия возобновила выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических.
- Генпрокуратура Украины завела на Антона Красовского уголовное дело о призывах к геноциду и свержению конституционного строя.
- Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину.
- Основные заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на ПМЭФ:
▪️Ситуация быстро меняется и нужно быстро реагировать на эти изменения — это главное
▪️Внешние условия изменились надолго для России, если не навсегда. По-прежнему уже не будет
▪️Россия сегодня теряет от международного разделения труда — экспорт со скидкой, импорт — с премией
▪️Необходимо развивать внутреннюю переработку, выпуская конечные продукты, значительная часть производства должна работать на внутренний рынок
▪️Нужно стимулировать банки финансировать не прибыль, а проекты трансформации экономики
▪️Перед финансовой системой России стоит достаточно срочная задача — создание основанной на партнерствах международной системы расчетов.
- Власти Великобритании внесли в санкционный список Патриарха Кирилла.
- Иран официально заявил о подготовке к испытаниям своей новой ракеты, способной вывести на орбиту земли спутник или доставить ядерное оружие в любую точку Земли.
- Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически получат гражданство РФ.
- В 2022 году объём семейных денежных переводов увеличится на 4,2% и достигнет $630 млрд. К таким выводам пришли аналитики Всемирного банка.
- Премьер Японии утверждает, что Россия спровоцировала рост цен в мире.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto