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Новости В Мире Геополитика для думающих: ФРС США резко повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые за 28 лет

Геополитика для думающих: ФРС США резко повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые за 28 лет

Denis Dankoff Июн 16, 2022 В Мире, Новости, Политика Оставить комментарий 23 Просмотров

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 15 июня 2022.

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 16 июня 2022. Новости одной строкой:

  1. Федеральная резервная система США впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов. Теперь она находится в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых.
  2. Париже заявили о стремлении поддерживать диалог с Москвой открытым.
  3. В Минэкономики ФРГ заявили, что энергоснабжение страны гарантировано.
  4. ЕС подписал соглашение с Израилем и Египтом о поставках израильского газа, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  5. Стали известны дополнительные подробности визита Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию: помимо вопросов, касающихся нефтяной сферы, стороны обсудиили двустороннее инвестиционное сотрудничество и объявили о расширении партнерства в области инфраструктуры, зеленой энергетики, освоения космоса (добыча воды на Луне)  и киберпространства (развитие сетей 6G).
  6. Улицу в Киеве, названную в честь первого человека в космосе – Юрия Гагарина, экспертная комиссия предлагает переименовать в честь первого человека на Луне — Нила Армстронга. А почему Армстронг, а не к примеру Леонид Каденюк – самый известный украинский космонавт?
  7. Владимир Путин и Си Цзиньпин во время телефонного разговора: констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия на всех направлениях.
  8. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью норвежскому изданию Verdens Gang. Основные тезисы: ▪️”В неспокойное и опасное время крайне важно, чтобы Европа и Северная Америка держались вместе. Мы должны укреплять институты, которые у нас есть, и лучший способ сделать это — укрепить НАТО”.
    ▪️О новой стратегической концепции НАТО: “Речь идет отчасти о большем количестве сил на восточном фланге. Нам также нужны солдаты в состоянии повышенной готовности, силы, которые могут быстро прийти на помощь”
    ▪️”Война непредсказуема. Но мы должны быть готовы к тому, что это продлится долго, и еще долго будет причинять много страданий украинскому народу. К сожалению”.
    ▪️ “Никто не может с уверенностью предсказать, как будет выглядеть мир через 10 лет. Но что мы можем сказать, так это то, что мир будет более отмечен соперничеством между великими державами”.
    ▪️”Мы сделали все возможное, чтобы предотвратить войну, но нам все еще приходится иметь дело с Россией в таких вопросах, как климат и контроль над вооружениями. Но доверие к президенту Путину и возможность диалога резко снизились. Самое главное – обеспечить продолжение действия нового договора СНВ”.
    ▪️”Я никоим образом не ожидаю, что Китай будет объявлен врагом. И нет никого, кто хочет изолировать или бойкотировать. Но это авторитарная страна, которая угнетает свое население и создает большой военный потенциал, в том числе ядерные ракеты большой дальности. Мы должны понять Китай, чтобы сделать себя менее уязвимыми перед применением против нас экономической силы”.
  9. Казахстан не отказывается от союзнических обязательств перед Россией, однако республика не будет нарушать действующий санкционный режим, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
  10. Китай усилил свою поддержку России, несмотря на призывы США и других стран Запада к Пекину осудить Москву из-за конфликта на Украине, сообщает Politico.
  11. Донецкая Народная Республика может войти в состав России как отдельный субъект, сохранив в названии слово “республика”, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
  12. В Брюсселе приняли окончательную версию отчета ЕС по условиям, которые будут выдвинуты для евроинтеграции Сербии.
  13. Делегация Афганистана договаривается с Россией о беспошлинной торговле.
  14. В пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты Harpoon. США планируют передать Украине новое вооружение на сумму более 650 миллионов долларов, пишет Bloomberg.
  15. Украина заявила о готовности увеличить объём транзита российского газа.
  16. Макрон пообещал Майе Санду поддержать Молдавию в стремлении в ЕС.
  17. Германия возобновила выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических.
  18. Генпрокуратура Украины завела на Антона Красовского уголовное дело о призывах к геноциду и свержению конституционного строя.
  19. Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли  на Украину.
  20. Основные заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на ПМЭФ:

    ▪️Ситуация быстро меняется и нужно быстро реагировать на эти изменения — это главное
    ▪️Внешние условия изменились надолго для России, если не навсегда. По-прежнему уже не будет
    ▪️Россия сегодня теряет от международного разделения труда — экспорт со скидкой, импорт — с премией
    ▪️Необходимо развивать внутреннюю переработку, выпуская конечные продукты, значительная часть производства должна работать на внутренний рынок
    ▪️Нужно стимулировать банки финансировать не прибыль, а проекты трансформации экономики
    ▪️Перед финансовой системой России стоит достаточно срочная задача — создание основанной на партнерствах международной системы расчетов.

  21. Власти Великобритании внесли в санкционный список Патриарха Кирилла.
  22. Иран официально заявил о подготовке к испытаниям своей новой ракеты, способной вывести на орбиту земли спутник или доставить ядерное оружие в любую точку Земли.
  23. Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически получат гражданство РФ.
  24. В 2022 году объём семейных денежных переводов увеличится на 4,2% и достигнет $630 млрд. К таким выводам пришли аналитики Всемирного банка.
  25. Премьер Японии утверждает, что Россия спровоцировала рост цен в мире.

 

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

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  • findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
  • pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
  • theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
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❗️Источник:– geoprosto

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