Опасный завтрак: дети в школьной столовой получили герметик вместо молока

А в квебекской школе детишкам заклеивали рты скотчем.

Двенадцать учеников начальной школы на Аляске выпили герметик для пола, думая, что это молоко. Именно такой напиток подали детям в летней школе в Джуно.

Во вторник утром учащиеся летней программы ухода в начальной школе Sitʼ Eeti Shaanáx̱-Glacier Valley начали жаловаться на то, что молоко было неприятным на вкус и обжигало им рот и горло.

В заявлении школьного округа говорится, что завтрак был подан на подносах внешним подрядчиком NANA Management Services.

После того, как дети пожаловались на ощущение жжения, школьный округ и сотрудники NANA “немедленно понюхали/попробовали молоко и посмотрели на контейнер/этикетку”. Они обнаружили, что подаваемое молоко на самом деле было герметиком для пола, напоминающим жидкое молоко. Персонал немедленно приказал студентам “прекратить употребление этого вещества”.

Сотрудники школы сразу же связались с токсикологическим центром и “выполнили все шаги, предусмотренные токсикологическим контролем”.

Одному из учеников потребовалась медицинская помощь в ближайшей больнице. Ещё двоих детей забрали родители, “которые, возможно, также обратились за медицинской помощью”.

О состоянии этих учеников и еще остальных девяти детей, которые пили “молоко”, в заявлении не сообщается.