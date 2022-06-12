Произвол в школе: юным ученикам Квебека заклеили рты скотчем

А в другой школе дети будут контролировать скорость проезжающих автомобилей.

Родители учеников начальной школы к северу от Монреаля возмущены тем, что сотрудник заклеил скотчем рты нескольким ученикам 1 и 2 классов. По его словам дети вели себя слишком шумно. Среди “нарушителей” был один ребенок с аутизмом.

Инцидент произошел на этой неделе во время обеденного перерыва в начальной школе Джольетт, примерно в 80 км к северу от Монреаля.

Позднее директор школы Дэн Тремблей в письме родителям разъяснил, что супервизор во время обеда “пошутила” о том, что если ученики будут кричать, она заклеит им рты скотчем.

“Ученики начали кричать с новой силой. Когда дети выстроились в очередь, чтобы выйти на улицу, инсперторша заклеила их лица малярной лентой”, — признается Тремблей, добавляя, что он немедленно вмешался.

Директор уверяет, что “у детей был выбор, участвовать в “наказании” или отказаться”.

Тем не менее, директор признает, что “действие работника было неуместно. Было и будет дальнейшее разбирательство с надзирателем, чтобы гарантировать, что подобный инцидент никогда не повторится в начальной школе Джольетт”.

Но юные ученики школы жалуются родителям, что заклеивание ртов скотчем было далеко не добровольным. Дети акцентируют внимание, что им заклеивали рты вне зависимости от их согласия.