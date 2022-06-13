Канада приостанавливает выборочное тестирование в аэропортах, а также другие обновления для путешественников

Но это все мелочи по сравнению с тем, что с 18-го июня будут отменены маски в метро, поездах, паромах и автобусах.
Федеральное правительство “временно приостановило” выборочное тестирование привитых пассажиров с 11 по 30 июня во всех аэропортах Канады. Тем не менее непривитых путешественников все еще будут тестировать по прилету. Однако с 1 июля все тестирование, в том числе для непривитых путешественников, будет проводиться “за пределами территории аэропортов”.
Новые меры были приняты в попытках сократить огромные очереди в канадских аэропортах. “Правительство Канады осознает влияние значительного времени ожидания в некоторых канадских аэропортах для путешественников. Мы продолжаем работать с аэропортами, авиакомпаниями, службами обработки багажа и другими партнерами, чтобы внедрять решения для сокращения задержек по мере приближения летнего пикового сезона”. Об этом заявило Министерство транспорта Канады в пятницу.
Недавно федеральное правительство также освободило иностранных путешественников со стыковочных рейсов от проведения выборочного тестирования.
Обратите внимание, что другие меры, такие как обязательная вакцинация против COVID-19 и обязательное использование приложения ArriveCAN, остаются в силе. Федеральное правительство сообщает, что Агентство общественного здравоохранения Канады направляет в аэропорты дополнительных сотрудников для проверки документов ArriveCAN и помощи путешественникам в использовании приложения. Transport Canada также сообщает, что с апреля уже нанято 865 дополнительных сотрудников CATSA.
Тем не менее главный санитарный врач Канады доктор Тереза Тэм защищает выборочное тестирование путешественников. Она назвала его “системой раннего предупреждения”, предназначенной для обнаружения новых вариантов.
“Мы делаем рандомизированную выборку, чтобы отобрать людей из разных уголков мира, и мы можем обнаружить варианты, вызывающие беспокойство”, — сказала Тэм.
Когда прилетел в Канаду, мой ArriveCAN никто и не глянул.