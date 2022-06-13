Канада приостанавливает выборочное тестирование в аэропортах, а также другие обновления для путешественников

Но это все мелочи по сравнению с тем, что с 18-го июня будут отменены маски в метро, поездах, паромах и автобусах.

Федеральное правительство “временно приостановило” выборочное тестирование привитых пассажиров с 11 по 30 июня во всех аэропортах Канады. Тем не менее непривитых путешественников все еще будут тестировать по прилету. Однако с 1 июля все тестирование, в том числе для непривитых путешественников, будет проводиться “за пределами территории аэропортов”.

Новые меры были приняты в попытках сократить огромные очереди в канадских аэропортах. “Правительство Канады осознает влияние значительного времени ожидания в некоторых канадских аэропортах для путешественников. Мы продолжаем работать с аэропортами, авиакомпаниями, службами обработки багажа и другими партнерами, чтобы внедрять решения для сокращения задержек по мере приближения летнего пикового сезона”. Об этом заявило Министерство транспорта Канады в пятницу.

Недавно федеральное правительство также освободило иностранных путешественников со стыковочных рейсов от проведения выборочного тестирования.

Обратите внимание, что другие меры, такие как обязательная вакцинация против COVID-19 и обязательное использование приложения ArriveCAN, остаются в силе. Федеральное правительство сообщает, что Агентство общественного здравоохранения Канады направляет в аэропорты дополнительных сотрудников для проверки документов ArriveCAN и помощи путешественникам в использовании приложения. Transport Canada также сообщает, что с апреля уже нанято 865 дополнительных сотрудников CATSA.

Тем не менее главный санитарный врач Канады доктор Тереза ​​Тэм защищает выборочное тестирование путешественников. Она назвала его “системой раннего предупреждения”, предназначенной для обнаружения новых вариантов.

“Мы делаем рандомизированную выборку, чтобы отобрать людей из разных уголков мира, и мы можем обнаружить варианты, вызывающие беспокойство”, — сказала Тэм.