Ношение масок в общественном транспорте отменяется с 18 июня

Итак, с 18 июня в Квебеке отменяется обязательное ношение масок в общественном транспорте

С 18 июня в Квебеке маски в обшественном транспорте не являются обязательными.

В среду, 8 июня, правительство Франсуа Лего опубликовало коммюнике, подписанному министром здравоохранения Дюбе, согласно которому, с полуночи с 17 июня на 18 июня (с пятницы на субботу),отменяется обязательное ношение масок для пассажиров автобусов, метро, поездов и паромов. Как известно маски были обязательны в течение почти двух лет, с 13 июля 2020 года.

Таким образом, впервые за почти два года пассажиры смогут сами выбирать, носить ли им маску или нет. Если человек нездоров, рекомендуется маску всё же не снимать, но это не более, чем рекомандация.

Министр Дюбе пояснил, что решение об отмене обязательного ношения масок свидетельствует об улучшении эпидемиологической обстановке в Квебеке.

Вечром среды, 8 июня, журналисты разных газет и каналов телевидения опросили на улицах многих прохожих, мнения которых разделились. Примерно половина опрошённых приветствует решение, но вторая половина считает, что решение преждевременно и что находиться в вагоне метро или в автобусе рядом с кашляющим человеком без маски будет неприятно (разумеется, речь не идёт о научном опросе, и, возможно, если провести серьёзное исследование, разброс мнений будет выглядеть иначе.

Правительство Квебека подчеркивает, что маски остаются обязательны для посещения лечебных учреждений (за исключением психиатрических лечебных учреждений), домов престарелых, центров CLSC и при посещениях семей медработниками. Требования обязательного ношения масок в этих случаях сохранятся “ещё продолжительное время”, по выражению министра здравоохранения.

Министр напомнил, что лица, переболевшие Ковидом, обязаны носить маску в течение пяти дней после окончания болезни, а лица, проиживающие с больными Ковидом, должны носить маску в течение десяти дней с момента постановки диагноза.