Вниманию всех, кто готовится в полёт – не опоздайте на свой рейс

Отпускники, командировочные и все остальные путешественники – учтите, что в канадских аэропортах большие очереди

Очень большие очереди на посадку в аэропортах – лучше приехать заранее.

После двухлетнего вынужденного воздержания от поездок в отпуск в далёкие земли, канадцы (и квебекцы – не исключение) решили в массовом порядке отправиться в отпуска. Но на этом пути их поджидают неожиданности.

Во-первых, службы, занимающиеся выдачей паспортов, буквально завалены работой, в связи с чем весьма рекомендуется запрашивать паспорт заранее, задолго до поездки. Но, в принципе, пока с заявленными сроками паспортные службы справляются, поэтому это не самя большая сложность (тем более, что власти обещали принять на работу ещё пятьсот сотрудников с целью сократить очереди в паспортных отделениях).

Проблемы начинаются в аэропортах, где людям часами приходится ждать очереди на посадку в самолёт. Да и при возвращении дела обстоят не лучше.

Пассажиры, приезжающие в аэропорт, вынуждены часами простаивать в ожидании – чтобы пройти пункты проверки безопасности регулярно приходится провести час, а то и два, а иногда и три. Можно ли опоздать на самолёт из-за задержек на контроле? А запросто. Таких случаев много, и если пассажир, сдавший багаж, всё же успевает на посадку (авиакомпания не отправит самолёт, если человек сдал багаж, но сам на посадку не явился), то пассажиры, которые предпочли чемодан в багаж не сдавать, могут остаться на земле. Чаще всего из-за очередей не успевают на свой рейс те пассажиры, у которых в аэропорту пересадка на другой рейс – ведь в этом случае зачастую приходится пройти пограничный контроль, затем таможенный, затем вновь контроль безопасности при посадке, и везде очереди и очереди. Проблема усугубляется тем, что каждого пассажира при посадке проверяют на наличие вакцинации, а при прилёте служащий теряет минуту на проверку документа ArriveCan, без которого в страну не пустят.

В международном аэропорту Монреаля (аэропорт PET) сегоодня администрация настоятельно рекомендует пассажирам приезжать на посадку не менее, чем за три часа до момента вылета, вне зависимости от времени вылета (очереди на проверку могут быть как в часы пик, так и ночью). Если удастся пройти контроль за четверть часа, тем лучше, вам повезло – такое случается. Но лучше быть готовым к не самым приятным неожиданностям.

Сегодня аэропорт Монреаля отправляет и принимает самолёты в объёме 70% от допандемийного уровня, казалось бы, очередей быть не должно. Но аэропорт лихорадит из-за нехватки персонала, из-за более долгих сроков прохождения каждого пассажира через контроль (мы уже упомянули главную причину – проверка документов на вакцинацию.

Ещё хуже дело обстоит в торонтском аэропорту Пирсон. Очереди на вылет и при прилёте ещё длиннее, чем в Монреале, и хотя власти заверяют, что готовы сделать всё возможное, для облегчения сложившиейся ситуации, администрация аэропорта признаёт, что вряд ли очереди сократятся до сентября.

Что касается возвращения в Канаду, то каждый день во всех крупных аэропортах страны пассажиры нескольких рейсов вынуждены вплоть до часа оставаться в самолёте, ожидая разрешения на выход из него, и всё потому, что зал прохождения пограничного контроля забит под завязку, и если запустить в него еще несколько десятков человек, то ситуация может привести к давке. А когда измученный пассажир (особенно семьи с детьми), наконец-то, заходят в зал, то их ожидает огромная извивающаяся очередь, в которой придётся томится иногда до двух часов (хотя такие сроки ожидания всё же редки).

Проблемы усугубляются из-за регулярной отмены авиарейсов, причём количество отменённых рейсов тоже растёт.

Так что, пока совет один – чем раньше приедете в аэропорт, если намереваетесь лететь на отдых или в командировку, тем лучше. И запаситесь терпением.