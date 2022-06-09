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Новости В Мире Lufthansa отменяет около 900 внутренних и европейских рейсов
Фото: www.thestar.com

Lufthansa отменяет около 900 внутренних и европейских рейсов

Виктория Христова Июн 9, 2022 В Мире, Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Lufthansa отменяет около 900 внутренних и европейских рейсов отключены 143 Просмотров

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa отменяет около 900 внутренних и европейских рейсов в июле в связи с нехваткой персонала. Как сообщило 9 июня агентство Bloomberg, отменены рейсы, которые должны были отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям.

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa отменяет около 900 внутренних и европейских рейсов в июле в связи с нехваткой персонала. Как сообщило 9 июня агентство Bloomberg, отменены рейсы, которые должны были отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям. Это составляет примерно 5% от пропускной способности авиалинии в выходные.

В самой компании подчеркнули, что Lufthansa в настоящее время борется с проблемами, которые затронули авиалинии Европы в период восстановления после кризиса, вызванного эпидемией COVID-19.

«Вся авиационная отрасль, особенно в Европе, страдает из-за сокращения штата. Это касается аэропортов, агентств наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиалиний», — указано в сообщении Lufthansa.

Lufthansa планировала создать в 2022 году пропускную способность, равную 75% от уровня 2019 года, по сравнению с 70% ранее. Но ситуация изменилась.

В прошлом месяце генеральный директор авиаперевозчика Карстен Шпор заявлял, что афтершоки на рынке труда сильно нарушили планы его компании на лето. Аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания сократили рабочие места во время кризиса и сейчас изо всех сил пытаются нанять новых сотрудников.

Германский оператор аэропортов Fraport также предупредил, что нехватка персонала может привести к серьезным задержкам рейсов в домашнем хабе Lufthansa.

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