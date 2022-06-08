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Новости В Мире Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 8 июня 2022

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 8 июня 2022

Denis Dankoff Июн 8, 2022 В Мире, Новости, Политика Оставить комментарий 153 Просмотров

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.

У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 8 июня 2022. Новости одной строкой:

  1. НАТО не гарантирует отсутствие ядерного оружия в Финляндии и Швеции – передает швейцарский телеканал RTS.
  2. Парламент Болгарии решил не поставлять оружие Украине.
  3. Южная Корея стала лидером на мировом рынке судостроения.

  4. Министр финансов США назвала уровень инфляции неприемлемым

  5. Глава МИД КНР на встрече с Токаевым назвал недопустимыми попытки заставить “выбирать сторону” в украинском конфликте.
  6. Кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса.
  7. Всемирный банк опубликовал доклад “Перспективы развития мировой экономики” с рядом важных заявлений:▪️Цены на нефть за последние два года выросли со своих минимумов на 350%, что стало крупнейшим двухлетним ростом с 1973 года;
    ▪️ВБ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны до 2,5% в 2022 году и 1,9% в 2023 году;
    ▪️ВБ ухудшил прогноз по росту ВВП США до 2,5% в 2022 году и до 2,4% в 2023 году;
    ▪️ВВП РФ сократится на 8,9% в 2022 году и на 2% в 2023 году, в 2024 году вновь ожидается рост на 2,2%;
    ▪️ВБ пересмотрел в сторону сокращения темпов роста свой прогноз развития глобальной экономики в этом году, до 2,9% с 4,1%;
    ▪️ВБ ухудшил прогноз по росту экономики КНР до 4,3% в 2022 году и 5,2% в 2023 году;
    ▪️ВБ прогнозирует в текущем году спад в экономике Украине на 45,1%, а в следующем — рост на 2,1%.
  8. Министр обороны Греции предупредил Турцию, что сдержанность и терпение Афин после периода интенсивных турецких провокаций, включая облеты и требования демилитаризации греческих островов, достигают своего предела.

  9. Финляндия и Швеция решили укреплять военное сотрудничество

  10. ЦБ увеличил порог валютных переводов за рубеж для россиян до 150 тысяч долларов в месяц с 8 июня, ранее лимит составлял 50 тысяч долларов.
  11. Россия приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов, передает пресс-служба МИД РФ со ссылкой на официального представителя Марию Захарову.
  12. Украина еще не пошла в контрнаступление, потому что до сих пор «уступает россиянам в плане техники», заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Financial Times.
  13. В ЕС согласовали единый стандарт зарядных устройств для всех гаджетов с 2024 года, сообщает пресс-служба Европарламента.
  14. КПРФ стали финансировать в 1,4 раза больше, а ЛДПР — в 2,1 раза меньше, следует из отчетов ЦИК.
  15. Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний России и Беларуси, сообщила пресс-служба МИД страны со ссылкой на министра иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.
  16. Exxon Mobil и TotalEnergies готовы принять участие в многомиллиардном проекте по увеличению экспорта газа из Катара, – Bloomberg.
  17. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Турцию с официальным визитом для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
  18. В Турции прошли переговоры, касающиеся экспорта зерна из Украины, между Сергеем Лавровым и главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.
  19. Лавров после встречи с премьер-министром Турции:▪️ Россия готова к встрече с Украиной в Стамбуле при посредничестве ООН, но она будет символической;
    ▪️ Доля украинского зерна составляет меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых. Ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису, но ЕС рисует из неё «катастрофу вселенского масштаба»;
    ▪️ Россия ценит усилия Турции по разблокировке ситуации с вывозом украинского зерна;
    ▪️ Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуация в военных целях;
    ▪️ Для встречи Путина и Зеленского необходимо, чтобы сначала возобновился переговорный процесс;
    ▪️ РФ готова к проведению четырёхсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна в Стамбуле;
    ▪️ Вопрос перехода к расчету в нацвалютах между Россией и Турцией находится в продвинутой стадии;
    ▪️ Россия тесно сотрудничает с Турцией по Сирии и понимает озабоченности Анкары.
  20. Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала официальное сообщение об итогах голосования на республиканском референдуме по поправкам в Конституцию.
  21. США ищут $4,3 млрд на уран для отказа от поставок из России.

  22. Стоимость бензина в Великобритании установила новый рекорд

  23. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что на его почту пришло письмо с предложением осудить действия президента России. При выполнении поставленных условий дипломату было предложено обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.
  24. Индия намерена удвоить прямые поставки нефти из России.
  25. Великобритания намерена обжаловать возможный смертный приговор, который грозит в ДНР двум британцам, заявил заместитель премьер-министра, глава Минюста Соединенного Королевства Доминик Рааб.
  26. Центральный банк Индии повысил ключевую процентную ставку второй месяц подряд. Учетная ставка выросла на 50 базисных пунктов до 4,90.
  27. Беларусь впервые обогнала Германию по стоимости импорта в Россию, – Bloomberg.
  28. США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи.
  29. Находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон демонстрирует разочарование администрацией Санду, «шаг за шагом обеспечивающей экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства».

  30. Британцы сократили свои траты при высокой инфляции более чем на 10%

  31. Брифинг Пескова:▪️ Для поставок российского зерна на мировые рынки нужно отменить санкции;
    ▪️ В этом месяце прямой линии президента РФ не будет, сроки пока не определены, но подготовка ведется;
    ▪️ Высказывания Медведева в личном Telegram-канале объяснимы, так как действия Запада требуют резкой реакции;
    ▪️ Всемирный продовольственный кризис уже начался, и катализатором этого стал не украинский кризис, а ошибки руководства различных стран;
    ▪️ Украинская сторона вышла из переговорного трека, и сейчас не приходится говорить о возможности подготовки встречи Путина и Зеленского;
    ▪️ Власти Великобритании не пытались решить с Россией вопрос о судьбе британских наемников.
  32. Госдума приняла в первом чтении законопроект с новыми нормами об иноагенстве. Что туда вошло:▪️ иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают «иностранную поддержку» или находятся под «иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, либо собирают «сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использованы против безопасности страны», либо публикуют материалы для неограниченного круга лиц, либо финансируют такую деятельность;
    ▪️вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех, в реестре также будет информация о том, кто аффилирован с иностранными агентами.
    ▪️уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель»;
    ▪️ иноагентам запретят преподавать несовершеннолетним, а также производить информационную продукцию для несовершеннолетних;
    ▪️иноагентам предлагается ограничат инвестировать в компании, стратегически важные для обороны и безопасности государства.
  33. Франция присоединяется к программе NASA по исследованию Луны.

  34. В Польше выстроилась километровая очередь за углем.

  35. Президент Никарагуа объявил о разрешении на ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях начиная со второй половины 2022 года.
  36. Магазины Zara и Massimo Dutti намерены открыться в РФ уже в июне.
  37. Сербский Informer опубликовал занимательный материал о том, как НАТО разрабатывали план по принудительной посадке самолета Лаврова и захвата дипломата в заложники на территории Болгарии. По данным издания (ссылается оно на свои источники в дипломатических кругах), потом собирались шантажировать президента РФ.
  38. Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС по соглашению с Киевом.
  39. Передача урана оружейного качества Австралии в рамках договоренностей внутри блока AUKUS, вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

  40. В Канаде заявили о создании должности спецпредставителя по борьбе с исламофобией.

  41. Шесть демократов из Палаты представителей Конгресса США призвали президента страны Джо Байдена уговорить власти Саудовской Аравии отказаться от заключенной в 2020 году сделки с Россией по сокращению добычи нефти.
  42. Требование о прекращении блокады Соединенными Штатами Кубы должно стать главной темой Саммита Америк в Лос-Анджелесе, заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрад.
  43. Компания Microsoft объявила о сокращении деятельности в России.

 

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

  • tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
  • fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
  • exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
  • www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
  • findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
  • pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
  • theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
  • citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источник:– geoprosto

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