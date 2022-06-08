Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.
У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 8 июня 2022. Новости одной строкой:
- НАТО не гарантирует отсутствие ядерного оружия в Финляндии и Швеции – передает швейцарский телеканал RTS.
- Парламент Болгарии решил не поставлять оружие Украине.
- Южная Корея стала лидером на мировом рынке судостроения.
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Министр финансов США назвала уровень инфляции неприемлемым
- Глава МИД КНР на встрече с Токаевым назвал недопустимыми попытки заставить “выбирать сторону” в украинском конфликте.
- Кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса.
- Всемирный банк опубликовал доклад “Перспективы развития мировой экономики” с рядом важных заявлений:▪️Цены на нефть за последние два года выросли со своих минимумов на 350%, что стало крупнейшим двухлетним ростом с 1973 года;
▪️ВБ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны до 2,5% в 2022 году и 1,9% в 2023 году;
▪️ВБ ухудшил прогноз по росту ВВП США до 2,5% в 2022 году и до 2,4% в 2023 году;
▪️ВВП РФ сократится на 8,9% в 2022 году и на 2% в 2023 году, в 2024 году вновь ожидается рост на 2,2%;
▪️ВБ пересмотрел в сторону сокращения темпов роста свой прогноз развития глобальной экономики в этом году, до 2,9% с 4,1%;
▪️ВБ ухудшил прогноз по росту экономики КНР до 4,3% в 2022 году и 5,2% в 2023 году;
▪️ВБ прогнозирует в текущем году спад в экономике Украине на 45,1%, а в следующем — рост на 2,1%.
- Министр обороны Греции предупредил Турцию, что сдержанность и терпение Афин после периода интенсивных турецких провокаций, включая облеты и требования демилитаризации греческих островов, достигают своего предела.
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Финляндия и Швеция решили укреплять военное сотрудничество
- ЦБ увеличил порог валютных переводов за рубеж для россиян до 150 тысяч долларов в месяц с 8 июня, ранее лимит составлял 50 тысяч долларов.
- Россия приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов, передает пресс-служба МИД РФ со ссылкой на официального представителя Марию Захарову.
- Украина еще не пошла в контрнаступление, потому что до сих пор «уступает россиянам в плане техники», заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Financial Times.
- В ЕС согласовали единый стандарт зарядных устройств для всех гаджетов с 2024 года, сообщает пресс-служба Европарламента.
- КПРФ стали финансировать в 1,4 раза больше, а ЛДПР — в 2,1 раза меньше, следует из отчетов ЦИК.
- Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний России и Беларуси, сообщила пресс-служба МИД страны со ссылкой на министра иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.
- Exxon Mobil и TotalEnergies готовы принять участие в многомиллиардном проекте по увеличению экспорта газа из Катара, – Bloomberg.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Турцию с официальным визитом для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- В Турции прошли переговоры, касающиеся экспорта зерна из Украины, между Сергеем Лавровым и главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.
- Лавров после встречи с премьер-министром Турции:▪️ Россия готова к встрече с Украиной в Стамбуле при посредничестве ООН, но она будет символической;
▪️ Доля украинского зерна составляет меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых. Ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису, но ЕС рисует из неё «катастрофу вселенского масштаба»;
▪️ Россия ценит усилия Турции по разблокировке ситуации с вывозом украинского зерна;
▪️ Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуация в военных целях;
▪️ Для встречи Путина и Зеленского необходимо, чтобы сначала возобновился переговорный процесс;
▪️ РФ готова к проведению четырёхсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна в Стамбуле;
▪️ Вопрос перехода к расчету в нацвалютах между Россией и Турцией находится в продвинутой стадии;
▪️ Россия тесно сотрудничает с Турцией по Сирии и понимает озабоченности Анкары.
- Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала официальное сообщение об итогах голосования на республиканском референдуме по поправкам в Конституцию.
- США ищут $4,3 млрд на уран для отказа от поставок из России.
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Стоимость бензина в Великобритании установила новый рекорд
- Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что на его почту пришло письмо с предложением осудить действия президента России. При выполнении поставленных условий дипломату было предложено обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.
- Индия намерена удвоить прямые поставки нефти из России.
- Великобритания намерена обжаловать возможный смертный приговор, который грозит в ДНР двум британцам, заявил заместитель премьер-министра, глава Минюста Соединенного Королевства Доминик Рааб.
- Центральный банк Индии повысил ключевую процентную ставку второй месяц подряд. Учетная ставка выросла на 50 базисных пунктов до 4,90.
- Беларусь впервые обогнала Германию по стоимости импорта в Россию, – Bloomberg.
- США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи.
- Находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон демонстрирует разочарование администрацией Санду, «шаг за шагом обеспечивающей экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства».
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Британцы сократили свои траты при высокой инфляции более чем на 10%
- Брифинг Пескова:▪️ Для поставок российского зерна на мировые рынки нужно отменить санкции;
▪️ В этом месяце прямой линии президента РФ не будет, сроки пока не определены, но подготовка ведется;
▪️ Высказывания Медведева в личном Telegram-канале объяснимы, так как действия Запада требуют резкой реакции;
▪️ Всемирный продовольственный кризис уже начался, и катализатором этого стал не украинский кризис, а ошибки руководства различных стран;
▪️ Украинская сторона вышла из переговорного трека, и сейчас не приходится говорить о возможности подготовки встречи Путина и Зеленского;
▪️ Власти Великобритании не пытались решить с Россией вопрос о судьбе британских наемников.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект с новыми нормами об иноагенстве. Что туда вошло:▪️ иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают «иностранную поддержку» или находятся под «иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, либо собирают «сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использованы против безопасности страны», либо публикуют материалы для неограниченного круга лиц, либо финансируют такую деятельность;
▪️вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех, в реестре также будет информация о том, кто аффилирован с иностранными агентами.
▪️уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель»;
▪️ иноагентам запретят преподавать несовершеннолетним, а также производить информационную продукцию для несовершеннолетних;
▪️иноагентам предлагается ограничат инвестировать в компании, стратегически важные для обороны и безопасности государства.
- Франция присоединяется к программе NASA по исследованию Луны.
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В Польше выстроилась километровая очередь за углем.
- Президент Никарагуа объявил о разрешении на ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях начиная со второй половины 2022 года.
- Магазины Zara и Massimo Dutti намерены открыться в РФ уже в июне.
- Сербский Informer опубликовал занимательный материал о том, как НАТО разрабатывали план по принудительной посадке самолета Лаврова и захвата дипломата в заложники на территории Болгарии. По данным издания (ссылается оно на свои источники в дипломатических кругах), потом собирались шантажировать президента РФ.
- Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС по соглашению с Киевом.
- Передача урана оружейного качества Австралии в рамках договоренностей внутри блока AUKUS, вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
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В Канаде заявили о создании должности спецпредставителя по борьбе с исламофобией.
- Шесть демократов из Палаты представителей Конгресса США призвали президента страны Джо Байдена уговорить власти Саудовской Аравии отказаться от заключенной в 2020 году сделки с Россией по сокращению добычи нефти.
- Требование о прекращении блокады Соединенными Штатами Кубы должно стать главной темой Саммита Америк в Лос-Анджелесе, заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрад.
- Компания Microsoft объявила о сокращении деятельности в России.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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