Британцы сократили свои траты при высокой инфляции более чем на 10%

Британские покупатели при растущей инфляции рекордно сократили свои расходы в мае, впервые с начала 2021 года, когда был введен локдаун из-за коронавируса

Британские покупатели при растущей инфляции рекордно сократили свои расходы в мае, впервые с начала 2021 года, когда был введен локдаун из-за коронавируса, 7 июня сообщает Британский консорциум предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC) на своем сайте.

В общем количество расходов уменьшилось на 1,1% в сравнении с 2021 годом, это самое крупное падением потребления с января прошлого года. К тому же, ускорилось снижение расходов на 0,3% по сравнению с апрельскими цифрами, заметили в консорциуме.

Глава BRC Хелен Дикинсон полагает, что с пандемией закончился рост расходов потребления. Предприятия все больше конкурируют между собой. Идет стремительный рост инфляции, что плохо сказывается на возможностях покупателей, считает он.

«Проблемы с цепочками поставок, включая рост стоимости товаров и транспортных расходов, напряженная ситуация на рынке труда и повышение счетов за электроэнергию вынуждают розничных торговцев повышать цены, способствуя более масштабной инфляции», — цитируют слова главы BRC Хелен Дикинсон на сайте организации.

Самое сильное падение спроса произошло на дорогие товары: мебель и электронику. Англичане в кризис не торопятся приобретать новинки.

Инфляция в Великобритании в последние месяцы растет бешеными темпами. В начале мая Банк Англии прогнозирует инфляцию на 2022 год до 10,25% в четвертом квартале, это будет исторический рекорд. Регулятор утверждает, что после последнего доклада в феврале инфляционное давление значительно возросло, якобы, из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к «значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании».

Миллионы семей в Великобритании увидели невероятный рост цен на электричество и газ — на 700 фунтов в год — после повышения в апреле цены на энергию на 54%.