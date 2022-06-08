В Польше выстроилась километровая очередь за углем

Такой ажиотаж вызван сравнительно низкой ценой угля на Сташице — 900 злотых за тонну. В то время как в некоторых районах Польши цена на черное топливо доходит до 3000 злотых

Километровую очередь из машин перед шахтой Сташиц в польском Катовице выстроили желающие приобрести уголь, 7 июня сообщает Polsat News.

«Очередь машин к шахте Сташиц растянулась примерно на километр», — сообщает издание. Авторы отмечают, что своего шанса купить уголь ожидают как индивидуальные, так и оптовые покупатели.

«Чтобы получить более дешевый уголь, нужно предварительно записаться и отстоять несколько дней в очереди. Поставщики угля шокированы этим фактом», — объяснила корреспондент издания Анна Ветшик.

Такой ажиотаж вызван сравнительно низкой ценой угля на Сташице — 900 злотых за тонну. В то время как в некоторых районах Польши цена на черное топливо доходит до 3000 злотых.

Напомним, в апреле нынешнего года в Польше образовался дефицит черного топлива. Это привело к тому, что угледобывающим компаниям пришлось ограничить продажу, а правительству — разрешить гражданам сбор валежника, за который они еще должны будут заплатить. Об этом стало известно накануне.

Собирать хворост на зиму предложил жителям Польши пресс-секретарь главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский 6 июня в эфире частного польского телеканала Polsat.

«Собранный хворост нужно предъявить лесничему, который сделает измерения и выставит счет. Такса зависит от лесничества и составляет от семи до 30 злотых (от $1,6 до $7) за пространственный метр (около 0, 25 кубометров)», — заявил Гзовски.

Глазовски также уточнил, что разрешен сбор хвороста, веток, разной мелочи, а также толстые куски древесины длиной до 1,5 м.

Желающие собирать хворост должны пройти инструктаж у лесника и только потом могут быть допущены к сбору хвороста. После инструктажа лесник определит им место, где они могут собирать хворост. Чиновник подчеркнул, что самовольно собирать хворост нельзя, это будет считаться кражей, за это положен штраф. Дело о незаконном сборе хвороста могут даже направить в суд, заявил Глазовски.

В общем, лето – пора хорошая, а вот что будет зимой? И хватит ли на всех хвороста?