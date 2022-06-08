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Общество История Биография Жана Николе, одного из основателей Канады
Nicolet
Картина, представленная а городе Николе в США. Исторический эпизод. Николе выстрелами из пистолетов прекращает конфликт между двумя местными племенами.

Биография Жана Николе, одного из основателей Канады

Megan Jorgensen Июн 8, 2022 История, Меган Хорхенсен, Новости, Общество Оставить комментарий 145 Просмотров

Биография Жана Николе (Jean Nicolet), одного из первых европейцев, поселившихся в Канаде и создавших новую страну

История Квебека и Канады – кем был Жан Николе, имя которого носят города в Квебеке и в США.

В Квебеке есть город Nicolet, названный в честь Жана Николе – одного из самых выдающихся первопроходцев, основателей Канады. Ещё один город назван в его честь в американском штате Висконсин. Его имя носят улицы, ему поставлены памятники в Канаде и США. Но сегодня герой почти забыт, а зря…

Жан Николе был простым переводчиком. Хотя зарабатывал много и человеком был известным. Впрочем, и сегодня, довелось бы ему быть переводчиком с десятка индейских языков – ирокезского, гуронского, алгонкинского и прочих, то жил бы и горя не знал. Но жил Николе в первой половине 17ого века. Родился 1598 году в Шербурге, что во Франции.

А в 1618 году, в двадцатилетнем возрасте, Николе уехал в Канаду на ПМЖ. Там сразу же отправился к индейцам Алгонкинам (Algonquins) , среди которых прожил несколько лет. И так выучил их язык, а впридачу, ещё пяток языков соседних племён – союзных французам гуронов и враждебных ирокезов, что все его за своего принимали.

Но Николе не только учился у индейцев. Он и их учил – земледелию, строительству, чтению – уроки детишкам давал. Заказал из Франции пособия по вышивке и выучил тамошних индейских матрон вышиванию и вязке зимних свитеров (до этого индейцы ходили в грубообработанных шкурах, которые имели обыкновение спадать с плеч в самый ответственный момент – во время охоты на лося или в битве с ягуаром).

Николе награждают званием Вождя племён, – первого белого, удостоенного этой чести.

Губернатор Канады и великий географ Samuel de Champlain, прослышав о Николе, предлагает тому пост Переводчика и Полномочного посла Канады у индейцев. Николе соглашается и несколько лет участвует во всех переговорах на самом важном этапе становления страны, когда от успеха налаживания отношений с туземцами зависело выживание колонии.

Именно Жану Николе губернатор Шамплен поручает возглавить экспедицию в район Великих Озёр в 1634 году. Пройдя без единого столкновения через земли, заселенные врагами. Николе выходит к устью Зелёной реки, в Мичигане и первым из европейцев описывает этот район. Тысячи километров по рекам, озерам и ручьям пройдены махонькой группой, возглавляемой Николе, который лихо управляет берстяной лодкой.

По возвращении в Квебек, после пары месяцев отдыха, Николе поручается исследовать неизведанные районы запада, и он снова проходит на утлой лодченке тысячи километров бурных рек, переправляясь через пороги и водопады, выгребая из омутов и водоворотов…

И всюду он братается с индейцами, учится у них и учит их проявлять терпимость, не ссориться, улаживать конфликты миром…

В 1642 году, когда Жану Николе исполняется 44 года, он погибает. Гибель его печальна и иронична:

Первопроходец и друг индейцев узнает о том, что в руки гуронов попал ирокез, которого те собираются мучить. Николе решает отправиться в гуронскую деревушку, стоящую в полукилометре от Квебека и уговорить индейцев помиловать пленника. Он садится в лодку вместе с товарищем, а на расстоянии двести метров от берега лодка попадает под волну и переворачивается на спокойном море…

Всё это происходит на глазах жителей города. Товарищ сумел ухватиться за киль лодки. Он протягивает руку Жану, но тот захлёбывается. Товарищ прыгает в море, пытается помочь Николе, но тот беспомощно барахтается в волнах и с печальной улыбкой произносит последнюю в жизни фразу: – Спасайся сам, не отплывай от лодки. Я плавать не умею, не выплыву”.

Вот и всё.

Все индейцы Канады звали Жана Николе «Achirra» – “Человек, который дважды человек”, “гений”, “выдающийся человек”. Самые известные шаманы удостаивались этого титула, да и то очень редко. И Жан Николе. Но плавать этот человек, прошедший по бурным и неизведанным рекам тысячи километров, не умел.

После его гибели, при описи вещей, вместо ожидаемых ассигнаций и золотых слитков – Николе считался богатым человеком – он был самым высокоплачиваемым чиновником в те годы, – вместо богатств найдены счета на лекарства для индейцев и выписываемые им из Франции дорогие книги: Логика, Искусство врачевания, Уроки Музыки, Учебник Фехтования, Энциклопедия всех наук, Искусство определения местоположения в лесу, Как чинить часы, Как ремонтировать дом… И “Метаморфозы” Овидия, “Илиада” Гомера и “Дон Кихот” Сервантеса.

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