Биография Жана Николе, одного из основателей Канады

Биография Жана Николе (Jean Nicolet), одного из первых европейцев, поселившихся в Канаде и создавших новую страну

История Квебека и Канады – кем был Жан Николе, имя которого носят города в Квебеке и в США.

В Квебеке есть город Nicolet, названный в честь Жана Николе – одного из самых выдающихся первопроходцев, основателей Канады. Ещё один город назван в его честь в американском штате Висконсин. Его имя носят улицы, ему поставлены памятники в Канаде и США. Но сегодня герой почти забыт, а зря…

Жан Николе был простым переводчиком. Хотя зарабатывал много и человеком был известным. Впрочем, и сегодня, довелось бы ему быть переводчиком с десятка индейских языков – ирокезского, гуронского, алгонкинского и прочих, то жил бы и горя не знал. Но жил Николе в первой половине 17ого века. Родился 1598 году в Шербурге, что во Франции.

А в 1618 году, в двадцатилетнем возрасте, Николе уехал в Канаду на ПМЖ. Там сразу же отправился к индейцам Алгонкинам (Algonquins) , среди которых прожил несколько лет. И так выучил их язык, а впридачу, ещё пяток языков соседних племён – союзных французам гуронов и враждебных ирокезов, что все его за своего принимали.

Но Николе не только учился у индейцев. Он и их учил – земледелию, строительству, чтению – уроки детишкам давал. Заказал из Франции пособия по вышивке и выучил тамошних индейских матрон вышиванию и вязке зимних свитеров (до этого индейцы ходили в грубообработанных шкурах, которые имели обыкновение спадать с плеч в самый ответственный момент – во время охоты на лося или в битве с ягуаром).

Николе награждают званием Вождя племён, – первого белого, удостоенного этой чести.

Губернатор Канады и великий географ Samuel de Champlain, прослышав о Николе, предлагает тому пост Переводчика и Полномочного посла Канады у индейцев. Николе соглашается и несколько лет участвует во всех переговорах на самом важном этапе становления страны, когда от успеха налаживания отношений с туземцами зависело выживание колонии.

Именно Жану Николе губернатор Шамплен поручает возглавить экспедицию в район Великих Озёр в 1634 году. Пройдя без единого столкновения через земли, заселенные врагами. Николе выходит к устью Зелёной реки, в Мичигане и первым из европейцев описывает этот район. Тысячи километров по рекам, озерам и ручьям пройдены махонькой группой, возглавляемой Николе, который лихо управляет берстяной лодкой.

По возвращении в Квебек, после пары месяцев отдыха, Николе поручается исследовать неизведанные районы запада, и он снова проходит на утлой лодченке тысячи километров бурных рек, переправляясь через пороги и водопады, выгребая из омутов и водоворотов…

И всюду он братается с индейцами, учится у них и учит их проявлять терпимость, не ссориться, улаживать конфликты миром…

В 1642 году, когда Жану Николе исполняется 44 года, он погибает. Гибель его печальна и иронична:

Первопроходец и друг индейцев узнает о том, что в руки гуронов попал ирокез, которого те собираются мучить. Николе решает отправиться в гуронскую деревушку, стоящую в полукилометре от Квебека и уговорить индейцев помиловать пленника. Он садится в лодку вместе с товарищем, а на расстоянии двести метров от берега лодка попадает под волну и переворачивается на спокойном море…

Всё это происходит на глазах жителей города. Товарищ сумел ухватиться за киль лодки. Он протягивает руку Жану, но тот захлёбывается. Товарищ прыгает в море, пытается помочь Николе, но тот беспомощно барахтается в волнах и с печальной улыбкой произносит последнюю в жизни фразу: – Спасайся сам, не отплывай от лодки. Я плавать не умею, не выплыву”.

Вот и всё.

Все индейцы Канады звали Жана Николе «Achirra» – “Человек, который дважды человек”, “гений”, “выдающийся человек”. Самые известные шаманы удостаивались этого титула, да и то очень редко. И Жан Николе. Но плавать этот человек, прошедший по бурным и неизведанным рекам тысячи километров, не умел.

После его гибели, при описи вещей, вместо ожидаемых ассигнаций и золотых слитков – Николе считался богатым человеком – он был самым высокоплачиваемым чиновником в те годы, – вместо богатств найдены счета на лекарства для индейцев и выписываемые им из Франции дорогие книги: Логика, Искусство врачевания, Уроки Музыки, Учебник Фехтования, Энциклопедия всех наук, Искусство определения местоположения в лесу, Как чинить часы, Как ремонтировать дом… И “Метаморфозы” Овидия, “Илиада” Гомера и “Дон Кихот” Сервантеса.