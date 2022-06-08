В Канаде заявили о создании должности спецпредставителя по борьбе с исламофобией

Канадское министерство жилищного строительства, разнообразия и инклюзивности сообщило о начале подбора кандидатов на новую должность специального представителя по борьбе с исламофобией

Совсем недавно верховный муфтий Омана Ахмед аль-Халили обратился к мусульманам всего мира с призывом отреагировать на оскорбительные высказывания в адрес пророка ислама Мухаммеда со стороны представителя правящей партии Индии «Бхаратия Джаната». и вот, результат не заставил себя ждать. Точнее, не результат, а меры.

Канадское министерство жилищного строительства, разнообразия и инклюзивности сообщило о начале подбора кандидатов на новую должность специального представителя по борьбе с исламофобией. Об этом пишет Global News.

Журналисты рассказали, что объявление кастинга было приурочено к годовщине убийства семьи мусульман, которое было совершено на почве религиозной ненависти.

«Исламофобия — это действительность канадского общества, с которой сталкивается огромное количество мусульман нашей страны. Специальный представитель будет профессиональным экспертом и государственным советником, который без устали будет работать на искоренение исламофобии в стране», — обосновал необходимость новой должности в правительстве министр Ахмед Хусейн.

«Специальный представитель будет профессиональным экспертом и государственным советником, который без устали будет работать на искоренение исламофобии в стране», —раскрыл подробности о новой должности в правительстве министр.

Напомним, что в конце ушедшего года канадский исламский фонд выделил грант в 100 тысяч долларов Исламскому центру в Эдмонтоне на поддержу жертв исламофобии. Решение спонсировать проект такого рода было принято после того, как в течении года в Канаде наблюдался необычный рост исламофобских нападений. Многие из атак были очень жестокими и стали причиной физических травм у пострадавших. В рамках пилотной программы жертвам исламофобии будет оказано лечение и психотерапевтическая помощь, а также юридическая поддержка для тех, кто решит обратиться в суд. «С ростом исламофобии и других преступлений на почве ненависти, канадские мусульмане получат большую поддержку от нового проекта. Пострадавшие должны понимать, что они не одни, наедине со своей болью», – заявил представитель Национального совета канадских мусульман Фейсал Хан Сури.