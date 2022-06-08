В Канаде члена парламента лишили возможности работать

Отказ раскрыть статус вакцинации от COVID-19 привел к насильственному удалению 3 июня из здания палаты общин Канадского парламента депутата от Консервативной партии Канады (КПК) Кэтэй Вагантолл

Отказ раскрыть статус вакцинации от COVID-19 привел к насильственному удалению 3 июня из здания палаты общин Канадского парламента депутата от Консервативной партии Канады (КПК) Кэтэй Вагантолл, сообщил 6 июня сайт LifeSiteNews.

«Это смешно. Онтарио открыт. Моя провинция уже давно открыта», — заявила на пресс-конференции 3 июня Вагантолл, которая принципиально возражает против предоставления информации о своем здоровье для прохождения в парламент.

Вагантолл отметила, что она «ожидала, что что-то произойдет» в плане ее исключения из Палаты общин за то, что она не раскрыла свой статус прививки от COVID. Именно в пятницу она узнала, «что это вполне возможно».

Она сказала, что ее отвели в сторону в кабинет парламентского пристава. Вскоре после этого лидер ее партии в палате представителей Джон Брассард сказал ей, что ее могут выгнать из Палаты общин.

«Итак, моя цель состояла в том, чтобы не уходить, если только меня не заставят, что в какой-то степени и произошло», — сказала она. Вагантолл отметила, что позже в тот же день парламентский пристав вывел ее из здания, не допустив на заседание комитета.

«Прискорбно, что с канадцами обращаются так же, как этот премьер-министр обращается с нами, хотя здесь нет ничего, что оправдывало бы такое поведение с его стороны», — сказала Вагантолл.

Она показала журналистам текст, написанный на обратной стороне ее идентификационного значка, который гарантирует депутату свободный доступ в парламент: «Согласно закону о парламентских привилегиях, обладатель имеет свободный и открытый доступ в любое время без препятствий или вмешательства в помещения Палаты представителей, членом которой является носитель».

Прошлой осенью федеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо ввело запрет на доступ демократически избранных депутатов и сотрудников, не получивших прививки от COVID, к национальному центру демократии, Палате общин. Правило вступило в силу 22 ноября 2021 года.

Вагантолл сказала, что сначала она подала заявление об отводе от вакцинации, которое приняла медсестра Палаты общин. Однако недавно были изменены правила для депутатов без прививок. Соглано новым правилам, только министерство здравоохранения провинции Онтарио и Национальный консультативный комитет по иммунизации имеют право выдавать отвод от вакцинации по медицинским показаниям.

Причем отвод может быть дан при наличии у человека миокардита — воспаления сердца — или острой анафилактической реакции на вакцинацию.

«Этот премьер-министр решил, что единственный способ получить отвод — это сделать первую прививку и получить на нее анафилактическую реакцию. Это безумие», — заявила Вагантолл. Она отметила, что со многими канадцами обращаются несправедливо в отношении прививок.

Ваганталл вынуждена ездить в Оттаву на заседания парламента из своего дома в Саскачеване на машине. Она сказала, что совершала поездку четыре раза, что в среднем занимает три с половиной дня в одну сторону, поскольку ей «не разрешено» летать на самолете.

Напомним, в Канаде на данный момент заболеваемость COVID-19 в среднем около 2300 человек в сутки и снижается, а смертность менее 40 человек в сутки.