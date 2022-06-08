Стоимость бензина в Великобритании установила новый рекорд

Стоимость автомобильного топлива в Великобритании продолжает расти, 7 июня передает телеканал Sky News. 7 июня 2022 года стоимость одного литра бензина составила 178,5 пенса, дизельное топливо подорожало до 185,2 пенса.

Стоимость автомобильного топлива в Великобритании продолжает расти, 7 июня передает телеканал Sky News. 7 июня 2022 года стоимость одного литра бензина составила 178,5 пенса, дизельное топливо подорожало до 185,2 пенса. За последние шесть дней цена на бензин достигла своего максимума уже третий раз.

Цены на автомобильное топливо в стране продолжают расти, несмотря на то, что в марте 2022 года власти снизили размер пошлины на пять пенсов за литр. Год назад средняя стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании составляла 129 пенсов и 131 пенс за один литр соответственно. Причины такого роста — задержки поставок топлива, происходящие из-за проблем на нефтеперерабатывающих предприятиях. Наблюдается нехватка бензина и дизельного топлива, а также некоторых видов переработанной нефти.

Но это еще не все беды. Свиноводческий сектор снова призвал к «крайне необходимому» повышению цен, поскольку производственные затраты для производителей выросли еще больше в прошлом месяце. Средняя себестоимость продукции для свиноводов достигла 240 пенсов за кг в мае, что на 10 пенсов больше, чем в апреле, поскольку цены на корма, энергию и топливо значительно выросли.

NPA заявила, что разрыв между тем, сколько платят производителям, и тем, сколько стоит производство свинины, «более очевиден, чем когда-либо». Свиноводы столкнулись с исторически высокими затратами на корм еще до Рождества, что теперь усугубляется геополитической ситуацией. В результате многие производители несут значительные убытки, а некоторые фермеры вынуждены закрыть свои фермы.