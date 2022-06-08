Финляндия и Швеция решили укреплять военное сотрудничество

Меморандум о взаимопонимании по поддержке принимающей страны, направленный на укрепление оборонного сотрудничества подпишут власти Финляндии и Швеции 7 июня

Меморандум о взаимопонимании по поддержке принимающей страны, направленный на укрепление оборонного сотрудничества подпишут власти Финляндии и Швеции 7 июня, заявили представители министерства обороны Финляндии в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что поддержка принимающей страны (HNS) означает меры, осуществляемые принимающим государством для поддержки вооруженных сил другого государства, например, во время международных учений или во время военных кризисов.

«С точки зрения Финляндии, ключевой задачей развития практических возможностей поддержки страны пребывания является создание условий для эффективного получения военной помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, в мае аналогичное соглашение власти Финляндии подписали с военным блоком НАТО.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, тем самым отказавшись от статуса нейтральных стран.