Недвижимость: Центральному банку, возможно, следует повысить свою ключевую процентную ставку

Заместитель управляющего Банка Канады предупредил в четверг, что Центральному банку, возможно, следует повысить свою ключевую процентную ставку до 3,0% и более, чтобы инфляция не влияла на экономический ландшафт

Заместитель управляющего Банка Канады предупредил в четверг, что Центральному банку, возможно, следует повысить свою ключевую процентную ставку до 3,0% и более, чтобы инфляция не влияла на экономический ландшафт.

“Мы боимся, что эта инфляция может укорениться” – заявил Пол Бодри журналистам во второй половине дня в четверг.

Ранее в своем выступлении перед торговой палатой Гатино Поль Бодри отметил, что вероятность дальнейшего роста потребительских цен означает, что Центральному банку, возможно, придется повысить свою ключевую ставку, по крайней мере, до верхнего предела своего « нейтрального » диапазона, который оценивается между двумя странами. 2,0 % и 3,0 %, где это не стимулирует и не препятствует росту.

« Давление на цены становится все более распространенным, а инфляция намного выше, чем ожидалось, и, вероятно, она будет расти еще больше, прежде чем начнет снижаться»,-заявил он в тексте своего выступления.

« Таким образом, более вероятно, что ключевую ставку придется приблизить или превысить верхний предел диапазона нейтральной ставки, чтобы сбалансировать спрос и предложение и сохранить обоснованные инфляционные ожидания” »

Годовая инфляция в апреле достигла 6,8%, зафиксировав самый быстрый рост в годовом исчислении за 31 год, поскольку цены на товары, от бензина до продуктов питания, продолжали расти.

Подготовительная работа к более значительному росту последовала за резким повышением, введенным банком в среду по базовой ставке, до 1,5 %. это был первый раз, когда Центральный банк добился двух последовательных повышений на полпроцентного процента с тех пор, как он сделал эти объявления клиентам. установленные сроки – в 2000 году. К апрелю банк повысил ставку на полпроцента до 1 %.

Бодри сказал, что сбои в цепочке поставок во время пандемии продолжались дольше, чем ожидалось, что усугубилось неожиданными событиями, такими как вторжение России в Украину и закрытие границ в Китае для защиты от COVID-19, что вынудило банк быстро отреагировать, чтобы положить конец распространению COVID-19. тормоз для роста цен.

Бодри отметил, что некоторые канадцы считают, что инфляция уже растет сама по себе, что обусловлено ожиданиями в отношении еще более дорогих товаров, поскольку заработная плата растет в ответ на рост цен. Но проблемы с поставками, связанные с пандемией, остаются основными факторами роста цен, утверждал он, а более высокие процентные ставки уравновесят спрос и предложение и уменьшат инфляционное давление.

Банк вносит изменения в свою базовую процентную ставку с целью контролировать инфляцию, чтобы она находилась как можно ближе к середине диапазона от 1 % до 3 %. повышение ставок направлено на то, чтобы охладить заимствования и расходы за счет увеличения стоимости кредитов, связанных с кредитованием.контрольный показатель, включая ипотечные кредиты с плавающей ставкой.

« Чем дольше инфляция будет оставаться намного выше целевого показателя, тем больше вероятность того, что она повлияет на инфляционные ожидания и приведет к самообеспечению»,-сказал он.

“История показывает, что как только высокая инфляция укоренилась, ее трудно снизить, не нанеся серьезного ущерба экономике.”

Глобальное давление и низкий уровень безработицы в стране, вероятно, подтолкнут инфляцию намного выше уровня, ранее прогнозируемого банком почти на 6% в первой половине года, подсчитал банк в среду.

Бодри пояснил, что расходы домашних хозяйств и предприятий перегревают экономику, хотя уже видны признаки последствий трех повышений процентных ставок с марта, особенно на рынке жилья.

По данным Канадской ассоциации недвижимости, продажи домов в апреле упали на 12,6% по сравнению с мартом и были более чем на четверть ниже показателей за апрель 2021 года. Индекс цен на жилье снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

« Мы считаем, что можем каким-то образом обуздать это, не обязательно попадая в зону, похожую на рецессию», – сказал Бодри журналистам.

Опрос, проведенный в марте канадской федерацией независимого бизнеса, показал, что владельцы малого бизнеса ожидают, что их цены вырастут в среднем на 4,7% за 12 месяцев.

« Это действительно то, что нас беспокоит», – подчеркнул Бодри, имея в виду инфляционные ожидания от одного до двух лет. “Хорошая часть в том, что в долгосрочной перспективе — в течение пяти лет — люди надеются, что мы вернем его” »

Банк также ослабляет меры стимулирования в эпоху пандемии, продолжая так называемое количественное ужесточение, начатое в апреле, которое гарантирует, что государственные облигации, которыми он владеет, больше не будут заменены по истечении срока погашения.

Когда его спросили, был ли прав Пьер Пуйевр, которого считают фаворитом в гонке за лидерство в федеральной Консервативной партии, потребовав увольнения управляющего Банком Канады Тиффа Маклема за то, что он действовал как » банкомат ” либерального правительства, Бодри ответил : « Нет, мы не занимаемся делами политики »

« Нам не удалось удержать инфляцию на уровне нашей цели, поэтому для людей нормально задавать нам вопросы»,-добавил он.

Банк ожидает, что его активы в государственных облигациях Канады, которые на конец прошлого года составили 440 миллиардов долларов, упадут до 280 миллиардов к концу 2023 года, что на 35% меньше, чем за два года.

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