Министр финансов США назвала уровень инфляции неприемлемым

В своем подготовленном выступлении Йеллен признала, что Соединенные Штаты сталкиваются с «макроэкономическими проблемами, включая неприемлемый уровень инфляции», и предложила несколько вариантов мер по борьбе с ней

Уровень инфляции в США является «неприемлемо высоким», заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе слушаний 7 июня в Сенате.

В своем подготовленном выступлении Йеллен признала, что Соединенные Штаты сталкиваются с «макроэкономическими проблемами, включая неприемлемый уровень инфляции», и предложила несколько вариантов мер по борьбе с ней.

«Я считаю, что Конгресс может многое сделать для облегчения бремени расходов, которое испытывают домохозяйства», — сказала Йеллен. В частности, она указала на меры по снижению стоимости рецептурных лекарств, инвестиции в экологически чистую энергию, инвестиции в доступное жилье и помощь семьям с расходами на уход за детьми и медицинскими расходами.

«Нет сомнения, что у нас огромные инфляционные давления, что инфляция на данном этапе действительно является нашей главной экономической проблемой, и что критически важным является применение нами мер против нее», — заявила Йеллен.

Она добавила, что Соединенным Штатам крайне важно стать «более зависимыми от ветра и солнца, которые не подвержены геополитическим влияниям».

Напомним, политические противники нынешней американской администрации считают, что топливный и инфляционный кризис в США является рукотворным, и винят в этих кризисах политику президента Джо Байдена по снижению объемов нефтедобычи на американской территории, якобы в интересах перехода на более экологически чистые источники энергии.

Между тем, минтруд США заявил, что рост потребительских цен в стране достиг в годовом исчислении 8,5%, что является рекордным показателем за последние 40 лет. В течение 2022 года продукты подорожали на 8,8%, энергоносители — на 48%.