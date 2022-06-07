Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.
У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 7 июня 2022. Новости одной строкой:
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Борис Джонсон сохранил пост премьер-министра Великобритании.
- Турецкая лира ослабла до шестимесячного минимума.
- Окно для ядерной сделки с Ираном закрывается.
- Германия запустила программу военной подготовки гражданского населения.
- Минфин США ввел санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины Маринко Чавары, входящего в Хорватскоий демократический союз, и министра здравоохранения Республики Сербской Алена Шеранича.
- Nikkei: Япония может столкнуться с нехваткой энергии для 1 100 000 домохозяйств.
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Белый дом дал ответ на грядущие веерные отключения электричества.
- В США объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике.
- По данным источников The New York Times , американские дипломаты направили 14 странам (преимущественно африканским) предупреждения, что якобы направляющиеся к ним российские корабли загружены «украденным зерном», вывезенным с территории Украины. США просили эти страны отказаться от покупки зерна, ведь это может быть расценено как получением выгоды от возможных военных преступлений.
- В Великобритании продажи новых автомобилей упали на 20%.
- Президент Литвы не согласился с вывозом украинского зерна через Белоруссию.
- Запад срочно потребует от Сербии признать Косово. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в специальном обращении к нации.
- Министр окружающей среды Доминиканской Республики застрелен в своем кабинете. Предположительно это сделал его друг детства.
- «Ростех» предложил расширить льготы для ИТ-специалистов и компенсировать им до половины затрат на аренду жилья, а также установить минимальную зарплату, гарантированную государством.
- Государственный департамент США разрешил итальянской нефтяной компании Eni SpA и испанской Repsol SA поставлять венесуэльскую нефть в Европу. Судя по всему, на очереди Иран.
- Washington Post: Китай тайно строит военно-морскую базу в Камбодже, причем обе стороны отрицают это и принимают чрезвычайные меры для сокрытия факта.
- Independent: Отчаянные усилия лидеров ЕС заблокировать экспорт российских энергоносителей провалились, несмотря на введение эмбарго, европейские компании удвоили поставки российской нефти.
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Джастин Трюдо обвиняет Китай в безответственности и провокациях.
- Венесуэла отвергла дискриминацию стран властями США на Саммите Америк.
- В рамках нового пакета санкций будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции, также введен запрет на проведение финансовых операций с ними.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование деятельности Binance из-за возможного нарушения закона о ценных бумагах, сообщает Bloomberg.
- $135 за баррель нефти марки Brent — такая цена установится на рынке в течение года, — прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc.
- В Великобритании установлен новый рекорд: стоимость бензина достигла отметки 1,785 фунтов. Предыдущий продержался неделю.
- На Саммит Америк также не приехал президент Уругвая Луис Лакалье Поу. Президент никаких бойкотов не объявлял, а сослался на внезапный коронавирус.
- Вотум недоверия министру юстиции Швеции Моргану Йоханссону не вынесен. Это значит, что Магдалена Андерссон продолжит возглавлять правительство.
- Путин:▪️ Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль. На валютном рынке все стабильно;
▪️ Позитивная динамика наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве;
▪️ Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю наблюдений;
▪️ Ряд отраслей, в частности черная металлургия, сигнализирует о рисках существенного снижения производства.
- В Ираке засуха обнажила древний город Месопотами.
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В Канаде ожидается второе повышение цен на молоко с начала года.
- Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25 процентов.
- К участию в спецоперации были привлечены около 600 солдат-срочников, заявил военный прокурор Западного округа Артур Егиев. По его словам, за это были наказаны 12 офицеров.
- Валютные резервы Китая в мае выросли после четырех месяцев снижения подряд.◾️Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в мае увеличились на $8 млрд и достигли $3,128 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).
◾️Рост валютных резервов Китая был обусловлен ростом недолларовых активов, отметил представитель ЦБ Китая.
◾️До этого резервы сокращались четыре месяца подряд и опускались до минимума с июня 2020 года. Апрельское падение было рекордным более чем за пять лет.
◾️Эксперты в среднем прогнозировали увеличение резервов в мае на $10 млрд, до $3,13 трлн.
- Вооружённые силы Белоруссии начали тренировки по переводу с мирного на военное время, пишет БелТА со ссылкой на Минобороны страны. В ведомстве утверждают, что это плановые занятия по боевой готовности.
- Заявления главы Минцифры РФ Максута Шадаева:▪️ Минцифры против легализации пиратского ПО в России;
▪️ Комплектующие для российского компьютерного оборудования завозятся в Россию, конечная сборка будет происходить на территории страны;
▪️ Ведомство готово в ручном режиме регулировать форс-мажорные ситуации с поставками импортного оборудования по заключенным контрактам;
▪️ Российские провайдеры могут перенаправить трафик через Азию, если их отключат от точки международного обмена в Европе.
- Российско-китайским интересам в Сомали противопоставят американский военный контингент
Соединенные Штаты объявили о возобновлении ограниченного военного присутствия в Сомали после вывода войск из страны в 2020 году.
- На Украине исключат из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир», а также другие произведения русских писателей, в которых “воспевается российская армия”.
- $17 млрд — сумма активов западных инвесткомпаний замороженных Россией.
- Резервы Шри-Ланки выросли впервые за пять месяцев, вероятно, из-за отсрочки платежей в Индию в рамках Азиатского клирингового союза, даже несмотря на то, что страна пытается получить кредитные линии, чтобы уменьшить дефицит.
- Волна российской миграции в Израиль после 24 февраля уже принесла израильским банкам миллиард шекелей (330 млн долларов), пишет экономическое издание Calcalist.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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