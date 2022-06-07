Подписаться на рассылку
Новости В Мире Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 7 июня 2022

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 7 июня 2022

Denis Dankoff Июн 7, 2022 В Мире, Новости, Политика Оставить комментарий 208 Просмотров

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.

У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 7 июня 2022. Новости одной строкой:

  1. Борис Джонсон сохранил пост премьер-министра Великобритании.

  2. Турецкая лира ослабла до шестимесячного минимума.
  3. Окно для ядерной сделки с Ираном закрывается.
  4. Германия запустила программу военной подготовки гражданского населения.
  5. Минфин США ввел санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины Маринко Чавары, входящего в Хорватскоий демократический союз, и министра здравоохранения Республики Сербской Алена Шеранича.
  6. Nikkei: Япония может столкнуться с нехваткой энергии для 1 100 000 домохозяйств.

  7. Белый дом дал ответ на грядущие веерные отключения электричества.

  8. В США объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике.
  9. По данным источников The New York Times , американские дипломаты направили 14 странам (преимущественно африканским) предупреждения, что якобы направляющиеся к ним российские корабли загружены «украденным зерном», вывезенным с территории Украины. США просили эти страны отказаться от покупки зерна, ведь это может быть расценено как получением выгоды от возможных военных преступлений.
  10. В Великобритании продажи новых автомобилей упали на 20%.
  11. Президент Литвы не согласился с вывозом украинского зерна через Белоруссию.
  12. Запад срочно потребует от Сербии признать Косово. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в специальном обращении к нации.
  13. Министр окружающей среды Доминиканской Республики застрелен в своем кабинете. Предположительно это сделал его друг детства.
  14. «Ростех» предложил расширить льготы для ИТ-специалистов и компенсировать им до половины затрат на аренду жилья, а также установить минимальную зарплату, гарантированную государством.
  15. Государственный департамент США разрешил итальянской нефтяной компании Eni SpA и испанской Repsol SA поставлять венесуэльскую нефть в Европу. Судя по всему, на очереди Иран.
  16. Washington Post: Китай тайно строит военно-морскую базу в Камбодже, причем обе стороны отрицают это и принимают чрезвычайные меры для сокрытия факта.
  17. Independent: Отчаянные усилия лидеров ЕС заблокировать экспорт российских энергоносителей провалились, несмотря на введение эмбарго, европейские компании удвоили поставки российской нефти.

  18. Джастин Трюдо обвиняет Китай в безответственности и провокациях.

  19. Венесуэла отвергла дискриминацию стран властями США на Саммите Америк.
  20. В рамках нового пакета санкций будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции, также введен запрет на проведение финансовых операций с ними.
  21. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование деятельности Binance из-за возможного нарушения закона о ценных бумагах, сообщает Bloomberg.
  22. $135 за баррель нефти марки Brent — такая цена установится на рынке в течение года, — прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc.
  23. В Великобритании установлен новый рекорд: стоимость бензина достигла отметки 1,785 фунтов. Предыдущий продержался неделю.
  24. На Саммит Америк также не приехал президент Уругвая Луис Лакалье Поу. Президент никаких бойкотов не объявлял, а сослался на внезапный коронавирус.
  25. Вотум недоверия министру юстиции Швеции Моргану Йоханссону не вынесен. Это значит, что Магдалена Андерссон продолжит возглавлять правительство.
  26. Путин:▪️ Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль. На валютном рынке все стабильно;
    ▪️ Позитивная динамика наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве;
    ▪️ Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю наблюдений;
    ▪️ Ряд отраслей, в частности черная металлургия, сигнализирует о рисках существенного снижения производства.
  27. В Ираке засуха обнажила древний город Месопотами.

  28. В Канаде ожидается второе повышение цен на молоко с начала года.

  29. Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25 процентов.
  30. К участию в спецоперации были привлечены около 600 солдат-срочников, заявил военный прокурор Западного округа Артур Егиев. По его словам, за это были наказаны 12 офицеров.
  31. Валютные резервы Китая в мае выросли после четырех месяцев снижения подряд.◾️Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в мае увеличились на $8 млрд и достигли $3,128 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).
    ◾️Рост валютных резервов Китая был обусловлен ростом недолларовых активов, отметил представитель ЦБ Китая.
    ◾️До этого резервы сокращались четыре месяца подряд и опускались до минимума с июня 2020 года. Апрельское падение было рекордным более чем за пять лет.
    ◾️Эксперты в среднем прогнозировали увеличение резервов в мае на $10 млрд, до $3,13 трлн.
  32. Вооружённые силы Белоруссии начали тренировки по переводу с мирного на военное время, пишет БелТА со ссылкой на Минобороны страны. В ведомстве утверждают, что это плановые занятия по боевой готовности.
  33. Заявления главы Минцифры РФ Максута Шадаева:▪️ Минцифры против легализации пиратского ПО в России;
    ▪️ Комплектующие для российского компьютерного оборудования завозятся в Россию, конечная сборка будет происходить на территории страны;
    ▪️ Ведомство готово в ручном режиме регулировать форс-мажорные ситуации с поставками импортного оборудования по заключенным контрактам;
    ▪️ Российские провайдеры могут перенаправить трафик через Азию, если их отключат от точки международного обмена в Европе.
  34. Российско-китайским интересам в Сомали противопоставят американский военный контингент
    Соединенные Штаты объявили о возобновлении ограниченного военного присутствия в Сомали после вывода войск из страны в 2020 году.
  35. На Украине исключат из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир», а также другие произведения русских писателей, в которых “воспевается российская армия”.
  36. $17 млрд — сумма активов западных инвесткомпаний замороженных Россией.
  37. Резервы Шри-Ланки выросли впервые за пять месяцев, вероятно, из-за отсрочки платежей в Индию в рамках Азиатского клирингового союза, даже несмотря на то, что страна пытается получить кредитные линии, чтобы уменьшить дефицит.
  38. Волна российской миграции в Израиль после 24 февраля уже принесла израильским банкам миллиард шекелей (330 млн долларов), пишет экономическое издание Calcalist.

 

 

 

 

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

  • tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
  • fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
  • exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
  • www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
  • findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
  • pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
  • theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
  • citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источник:– geoprosto

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal