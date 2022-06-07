Джастин Трюдо обвиняет Китай в безответственности и провокациях

Премьер-министр Канады обрушился на Китай, обвиняя его в провокационных и безответственных действиях, которые могут привести к гибели людей

Обостряется положение в акватории Тихого океана. Китай и Канада обвиняют друг друга.

Джастин Трюдо заявил, что действия вооруженных сил Китая ставят под угрозу канадские самолёты, совершающие стандартные разведывательные полёты над Тихим океаном в акватории, приближённой к КНДР (Северная Корея). Эти полёты, по словам Трюдо, осуществляются регулярно, они проходят над международными водами, а канадские самолёты никогда не приближаются к территориальным водам других стран. Полёты осуществляются в рамках решений ООН по контролю за выполнением санкций, наложенных на Северную Корею, все данные об этих полётах Канада предоставляет в ООН, и ни разу со стороны других стран или международных организаций не высказывались претензии. Операции канадской военной авиации совершаются в рамках так называемой Операции Неон, целью которой является предотвращение поставок военных материалов в КНДР.

Однако по словам премьера Канады в настоящее время китайские вооруженные силы совершают действия, которые ставят под угрозу жизнь людей и которые нарушают соответствующие решения ООН. Согласно утверждениям канадской стороны, 26 и 28 мая китайские военные самолёты приблизились к канадским самолётам на очень близкое расстояние, что привело к рискованной ситуации, граничащей с катастрофой.

Китай, со своей стороны, обвинил Канаду и Австралию (чьи самолёты тоже осуществляют соответствующие полёты) в опасных действиях и в том, что эти страны ведут шпионскую деятельность против Китая под предлогом выполнения санкций ООН против КНДР.

Один австралийский самолёт был повреждён в результате действий китайского истребителя, который сбросил облако кусочков алюминия прямо перед австралийским самолётам, несколько листов алюминий попали в двигатель и повредили его.

По словам Трюдо, положение осложняется, и китайские ВВС ведут себя безответственно всё чаще и чаще.

Одновременно стало известно о совместных учениях вооруженных сил США и Южной Кореи в Японском море в ответ на испытания ракетного оружия Северной Кореей и угрозы со стороны этой страны провести очередные испытания атомного оружия в ближайшее время.