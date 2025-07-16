В городе Доллар-дез-Ормо появились новые жители: пчёлы в парке Сентенниал

В рамках новой экологической инициативы, организованной городом в партнёрстве с компанией Alvéole, в парке Сентенниал была установлена городская пасека. Новая пчелиная колония станет важной частью местной экосистемы и будет способствовать поддержанию биоразнообразия в городской среде.

Пчёлы — стражи природы в городе

Alvéole — компания, специализирующаяся на городском пчеловодстве. По данным с официального сайта, она обслуживает более 2 200 ульев на крышах коммерческих зданий, помогая компаниям повышать удовлетворённость арендаторов, получать экологические сертификаты и отслеживать влияние недвижимости на природу и биоразнообразие.

Совместный проект с городом направлен на поддержку опыления — ключевого процесса для здоровья экосистем, сельского хозяйства и воспроизводства растений. Создавая безопасную среду для пчёл в черте города, Доллар-дез-Ормо вносит вклад в защиту этих жизненно важных опылителей, численность которых во всём мире находится под угрозой.

Образование и экология — вместе

Улей в парке Сентенниал также станет образовательной площадкой для жителей всех возрастов. На месте установлены информационные таблички, рассказывающие о жизни пчёл, их роли в природе и важности охраны окружающей среды. Школьные группы и посетители смогут ближе познакомиться с миром пчёл и понять, как каждый может помочь в сохранении природы.

Город, где живёт природа

Присутствие ульев в общественных пространствах не только способствует экологии, но и обогащает городскую среду: зелёные зоны становятся более живыми, привлекательными и наполненными смыслом. Это место, где природа, обучение и благополучие соединяются в единое целое.

«Мы гордимся тем, что можем внести вклад в защиту пчёл и развитие экологической осведомлённости среди наших граждан», — отметили представители администрации DDO.

Город Доллар-дез-Ормо делает шаг навстречу устойчивому будущему — вместе с пчёлами.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.