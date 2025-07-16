Дорваль запускает экологичную программу утилизации бытовой техники в партнёрстве с GoRecycle

Теперь жители Дорваля могут бесплатно заказать вывоз старых холодильников, морозильных камер, кондиционеров и аналогичной техники прямо от дома. Для этого достаточно проверить возможность участия по адресу на сайте GoRecycle и подать онлайн-заявку на вывоз.
Простое решение — реальный вклад в защиту климата
Старая холодильная техника содержит галогенсодержащие газы (галокарбоны), которые при неправильной утилизации могут нанести серьёзный вред окружающей среде. Ответственная переработка помогает:
- сократить выбросы парниковых газов (ПГ),
- предотвратить захоронение токсичных материалов,
- восстановить ценные ресурсы, такие как металл и пластик,
- поддержать местную циркулярную экономику.
Устойчивое развитие — в каждый дом
Присоединившись к инициативе GoRecycle, город Дорваль подтверждает свою приверженность принципам устойчивого развития и охраны окружающей среды. Новая услуга делает участие в климатических действиях доступным и удобным для каждого жителя.
«Каждый утилизированный прибор — это шаг к более чистому и здоровому будущему», — подчёркивают представители городской администрации.
Дорваль делает выбор в пользу экологии — присоединяйтесь!
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