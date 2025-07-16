Дорваль запускает экологичную программу утилизации бытовой техники в партнёрстве с GoRecycle

Город Дорваль объявил о запуске новой экологичной услуги в сотрудничестве с организацией GoRecycle, единственной в Квебеке, официально признанной RECYC-QUÉBEC за ответственную переработку бытовой холодильной техники.

Теперь жители Дорваля могут бесплатно заказать вывоз старых холодильников, морозильных камер, кондиционеров и аналогичной техники прямо от дома. Для этого достаточно проверить возможность участия по адресу на сайте GoRecycle и подать онлайн-заявку на вывоз.

Простое решение — реальный вклад в защиту климата

Старая холодильная техника содержит галогенсодержащие газы (галокарбоны), которые при неправильной утилизации могут нанести серьёзный вред окружающей среде. Ответственная переработка помогает:

сократить выбросы парниковых газов (ПГ),

предотвратить захоронение токсичных материалов,

восстановить ценные ресурсы, такие как металл и пластик,

поддержать местную циркулярную экономику.

Устойчивое развитие — в каждый дом

Присоединившись к инициативе GoRecycle, город Дорваль подтверждает свою приверженность принципам устойчивого развития и охраны окружающей среды. Новая услуга делает участие в климатических действиях доступным и удобным для каждого жителя.

«Каждый утилизированный прибор — это шаг к более чистому и здоровому будущему», — подчёркивают представители городской администрации.

Дорваль делает выбор в пользу экологии — присоединяйтесь!

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