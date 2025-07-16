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Новости Монреаль получил престижный статус «Bike City»: признание за развитие активной и устойчивой мобильности

Монреаль получил престижный статус «Bike City»: признание за развитие активной и устойчивой мобильности

Виктория Христова Июл 16, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 31 Просмотров

Монреаль удостоился престижного международного статуса «Bike City», который присваивается городам, активно развивающим велосипедную инфраструктуру и поддерживающим устойчивую мобильность.

Это признание стало результатом последовательной работы городской администрации по обеспечению безопасности и продвижению активных видов передвижения, а также расширению транспортных возможностей для всех жителей.

Мэр города выразила радость по поводу этой награды:


«Я очень горжусь тем, что наши меры по обеспечению безопасности и продвижению активной мобильности признаны на международном уровне. Мы всегда были последовательны в своей позиции: Монреаль должен быть мегаполисом, где уязвимые участники дорожного движения защищены, а общественное пространство используется более справедливо и эффективно».

Присвоение статуса «Bike City» Международным союзом велосипедистов (UCI) подтверждает, что Монреаль является лидером в области развития городской среды, где пешеходы и велосипедисты чувствуют себя в безопасности, а устойчивый транспорт становится нормой городской жизни.

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