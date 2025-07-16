Путь к собственному жилью и обеспеченной старости: финансовый выбор

Рафаэль, 45-летний мужчина, живёт в арендованной квартире с 2014 года. Он воспитывает 8-летнюю дочь на условиях совместной опеки, а также имеет двоих взрослых детей, уже финансово независимых. Рафаэль задумывается о покупке собственного дома в регионе Нижних Лорантидов (Квебек) в ближайшие полтора года. Он хочет предложить своей дочери более комфортные условия для жизни и в то же время быть ближе к своим родителям. Кроме того, ему важно начать формировать капитал, который можно будет передать детям в будущем.

Однако, несмотря на стабильный доход — около 90 000 канадских долларов в год, он сталкивается с рядом финансовых вызовов. У Рафаэля нет пенсионного фонда, и его сбережения составляют лишь 30 600 $. Тем не менее, он не имеет долгов и ежегодно откладывает примерно 9000 $ (включая бонус и личные взносы) в пенсионные инструменты — CELIAPP и REER.

⚖ Дилемма: покупать или продолжать снимать?

По мнению Симона Префонтена, финансового планировщика из Lafond Services Financiers, независимо от того, решит ли Рафаэль покупать недвижимость или останется арендатором, ему всё равно придётся приложить значительные усилия, чтобы обеспечить себе достойную старость.

«Ему уже 45, а у него всего чуть более 27 000 долларов на пенсию и нет пенсионного плана. Независимо от выбора — покупать или нет, он должен серьезно заняться своей пенсионной стратегией», — подчёркивает Симон.

📉 Сценарий аренды

Если Рафаэль останется в текущей аренде (где он платит всего 1 115 $ в месяц), и будет продолжать ежегодно инвестировать 9 000 $ в пенсионные сбережения до 65 лет, то на пенсии он сможет рассчитывать приблизительно на 33 000 $ в год, учитывая государственные выплаты (пенсия от QPP и пособие по старости).

Но его целевой уровень жизни на пенсии составляет 50 000 $ в год. Для этого нужно к 65 годам накопить примерно 1,1 млн долларов, что потребует годовых сбережений порядка 28 000 $ — сумма, которая в текущей ситуации нереалистична.

🏠 Сценарий покупки дома за 450 000 $

Если Рафаэль решит купить дом стоимостью 450 000 $, потребуется минимальный первоначальный взнос в 5 % — 22 500 $, что почти полностью «съест» его сбережения. При процентной ставке 5 % и сроке ипотеки 20 лет, ежемесячные расходы только на ипотеку составят свыше 2 900 $ (с учётом страховых взносов SCHL).

Добавьте к этому налоги (~300 $) и расходы на обслуживание дома (~100 $), и суммарные ежемесячные расходы на жильё удвоятся, а то и утроятся, по сравнению с текущими.

Вдобавок, он всё равно потребует накопить около 400 000 $ к пенсии, чтобы обеспечить хотя бы относительно комфортную старость. Это означает, что ежегодно придётся откладывать минимум 11 500 $.

«Такой уровень сбережений реален только при значительном увеличении доходов или если работодатель предложит коллективный пенсионный план с взносами», — подчёркивает Симон Префонтен.

🏢 Альтернативный план: покупка квартиры за 300 000 $

Симон предлагает более разумный и жизнеспособный сценарий: купить кондо за 300 000 $. С ипотекой на 20 лет, вместе с налогами и коммунальными сборами, регулярные расходы на жильё составят около 2 500 $ в месяц.

Если Рафаэль будет жить в этом кондо до выхода на пенсию и затем его продаст, допустим по цене 550 000 $ (с учётом 3 % прироста стоимости в год), это обеспечит ему дополнительный капитал на пенсии.

Продолжая вкладывать только свой ежегодный бонус в размере 5000 $, на пенсии он сможет жить примерно на 44 000 $ в год — что гораздо ближе к его целевому уровню жизни.

📌 Практические рекомендации

Амортизация кредита на 25 лет может снизить ежемесячные платежи примерно на 200 $ , но тогда придётся либо позже выходить на пенсию (например, в 70 лет), либо продавать жильё перед выходом на пенсию.

Если Рафаэль решится на покупку недвижимости, важно: Провести тщательную проверку состояния жилья и кондоминиума; Проверить финансовые отчёты и фонд ремонта здания ; Избегать непредвиденных расходов, поскольку финансовая подушка ограничена;

Не стоит планировать улучшение жилищных условий в ближайшие годы (например, покупку дома вместо квартиры), если не предвидится существенного прироста доходов или других положительных изменений (например, наследства).

🧭 Итог: что делать Рафаэлю?

Рафаэль находится перед непростым выбором между стабильным арендным жильем с возможностью усиленной подготовки к пенсии и желанием стать собственником. В нынешней финансовой картине покупка дома — почти недостижима без больших жертв или увеличения дохода.

Промежуточный сценарий в виде разумной покупки квартиры — сбалансированный компромисс, позволяющий улучшить условия жизни с дочерью и постепенно накапливать капитал на старость. Главное — осознанность, осторожность и гибкость в принятии решений.