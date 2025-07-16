Второй год подряд Монреаль сталкивается с разрушительными последствиями сильных ливней: жители вновь обнаруживают свои подвалы и гаражи затопленными, а недавно отремонтированная мебель и отделка — уничтоженными водой.

Восток города: дежавю для Сен-Леонарда

В районе Сен-Леонар, на улице Бельмон, многие семьи снова пережили наводнение — ровно через год после предыдущего. Подвалы и гаражи оказались полностью залиты, улицу перекрыли, а мебель и личные вещи вновь оказались испорчены. Многие только завершили восстановление жилья после прошлогоднего потопа.

Андре Маруных, один из таких жителей, закончил ремонт подвала в мае: «У меня насосы, в другой части дома — ещё три, везде зажимы, вся сантехника под домом переделана. Но всё равно этого оказалось недостаточно». Теперь стены вновь придётся разбирать.

У Мэй Слим в гараже до сих пор лежат плитка, двери и напольное покрытие — их должны были установить на этой неделе. «Мы всё ещё доделываем ремонт после прошлого года. Каждый раз, когда обещают дождь, муж волнуется. Я пыталась быть оптимисткой: ну что за шанс — два крупных потопа за год? Наверное, выиграть в лотерею проще», — говорит она.

Житель Карим Шемаа признаётся: «Это страшно, потому что мы не знаем, повторится ли это в ближайшие месяцы или годы».

Дорваль: вода снова в подвалах

На другом конце города, в Дорвале, насосы до сих пор работают без остановки. У Жан Лануэт перелилась вода из бассейна, затопив двор и подвал. «Вода пошла даже через окна — такого не было даже в августе прошлого года», — отмечает она.

Шанна Кавэна вынуждена убирать последствия наводнения уже во второй раз за год: «За пять минут у меня снова оказалось четыре фута воды в подвале. Мы только что пережили это в прошлом году».

Кавэна опасается звонить в страховую: «Премии растут, а если сделать два обращения по затоплению за 10 лет, страховка больше не покроет такие случаи».

Президент KDB Insurance Кёртис Киллен советует внимательно изучать условия страхования и обязательно фиксировать ущерб на фото и видео до начала уборки. Он отмечает, что небольшие убытки (до 2 000 долларов) лучше не заявлять, чтобы не увеличивать стоимость страховки, но при серьёзном ущербе (25–30 тысяч долларов) — обращаться обязательно.

Реакция властей

В понедельник городские политики провели пресс-конференции, чтобы обсудить меры по борьбе с регулярными наводнениями. Лидер Ensemble Montreal Сорая Мартинес Феррада призналась: «Я не мэр Монреаля, я житель восточной части города, и меня затапливало четыре раза. Я прекрасно понимаю разочарование людей. Когда начинается дождь, ты просто боишься за свой дом».

Монреальцы всё чаще сталкиваются с непредсказуемой погодой и разрушительными последствиями ливней, которые становятся новой реальностью для города.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.