В бассейне в районе Пуант-о-Трембле в Монреале найден мёртвым молодой человек

В понедельник утром в бассейне в районе Пуант-о-Трембле в Монреале был обнаружен мёртвым 22-летний молодой человек. Об этом сообщили в полиции Монреаля (SPVM).

В понедельник утром в бассейне в районе Пуант-о-Трембле в Монреале был обнаружен мёртвым 22-летний молодой человек. Об этом сообщили в полиции Монреаля (SPVM).

Около 11:10 утра поступил звонок на номер 911 с сообщением о без сознания человеке в бассейне на 43-й авеню недалеко от улицы Альберик-Желина. На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили молодого мужчину без признаков жизни.

«Парамедики Urgences-Santé, к сожалению, констатировали смерть мужчины», — сообщил представитель SPVM Жюльен Левек.

На месте происшествия был выставлен периметр безопасности, ведётся расследование обстоятельств смерти.

Подробности происшествия пока не раскрываются, полиция продолжает работу, чтобы установить причины и все обстоятельства случившегося.

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