Пожилого мужчину спасли из затопленной машины в Монреале: эксперты напоминают о рисках в непогоду

82-летний мужчина чудом остался жив благодаря оперативной работе полиции Монреаля (SPVM), которая вытащила его из застрявшего под мостом автомобиля во время сильнейшего ливня в воскресенье.

Автомобиль оказался в ловушке, когда уровень воды начал стремительно подниматься под путепроводом. Точные причины, по которым водитель оказался в данной ситуации, неясны, но эксперты из CAA Québec настоятельно предупреждают: в периоды сильных дождей рисковать за рулём — опасно.

Наводнения на дорогах — теперь регулярные в Квебеке

По словам Андре Дюрошé, директора Фонда дорожной безопасности CAA Québec, в Квебеке стихийные ливни теперь происходят почти ежегодно. Это приводит к затоплениям улиц, автомагистралей и, как следствие, — блокировке автомобилей и даже необходимости спасательных операций.

«Если вы видите скопление воды на дороге — лучше остановиться. Не стоит проезжать по затопленным участкам, особенно если не видите, что под водой,» — подчеркивает Дюрошé.

Он отмечает, что даже неглубокая вода может скрывать глубокую яму, обломки или повреждения дорожного покрытия, а попытка проехать сквозь может обернуться поломкой или аварией. Кроме того, современные автомобили насыщены электронными системами, которые расположены даже под днищем. Попадание воды внутрь может полностью вывести машину из строя.

Что делать, если вы всё же застряли

Если вы оказались в затопленной машине:

Оцените обстановку. Постарайтесь понять, насколько быстро поднимается вода. Возможно, вы просто застряли в яме, а не под угрозой затопления.

Постарайтесь понять, насколько быстро поднимается вода. Возможно, вы просто застряли в яме, а не под угрозой затопления. Сохраняйте спокойствие. Паника мешает принять правильное решение.

Паника мешает принять правильное решение. Примите меры эвакуации. Если вода продолжает прибывать, откройте окно или люк, чтобы покинуть салон. В одной из последних историй двоим людям помогли выбраться из багажника, активировав кнопку открытия крышки.

«Главное — думать сначала о собственной безопасности, потом — о пассажирах, а машину можно будет восстановить или списать,» — говорит Дюрошé.

Советы от CAA Québec при сильном дожде:

Следите за мобильными погодными предупреждениями .

. Избегайте поездок в период сильного ливня.

Планируйте альтернативные маршруты , если ожидается непогода.

, если ожидается непогода. Никогда не пытайтесь перезапустить затопленный автомобиль.

«Если начинается гроза и вы уже получили предупреждение — не выезжайте. Подождите. Риск не стоит того, чтобы оказаться в ловушке,» — подытоживает Дюрошé.

Этот случай служит напоминанием всем водителям: летние грозы и внезапные ливни становятся частью реальности в Квебеке. Цените свою безопасность — на дороге главное не спешка, а разумная осторожность.

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