Колледжи Квебека требуют отменить штраф в $30 миллионов для LaSalle

Ассоциация частных колледжей Квебека (ACPQ) призывает правительство Квебека возглавляемое Коалицией за будущее Квебека (CAQ) к переговорам с колледжем LaSalle вместо введения штрафа почти в 30 миллионов долларов за превышение квот на англоязычных студентов.

Согласно опубликованному в понедельник заявлению, ACPQ считает, что действия властей угрожают выживанию колледжей, играющих ключевую роль в предоставлении франкоязычного высшего образования в провинции.

Причина конфликта — языковая реформа

Неделю назад колледж LaSalle подтвердил, что ему грозит штраф за приём слишком большого числа студентов на англоязычные программы в течение двух последних учебных лет. Это считается нарушением Хартии французского языка, которая была ужесточена в рамках Закона 96. Новый закон ограничивает количество студентов, которых колледжи могут зачислять на программы на английском языке.

По данным Министерства высшего образования Квебека, LaSalle превысил законный лимит на 716 студентов в 2023–2024 уч. году и на 1 066 — в 2024–2025. Общая сумма штрафа составляет почти $30 миллионов. В министерстве утверждают, что колледж неоднократно предупреждали и оказывали поддержку, но он так и не выполнил условия.

ACPQ: «Это несправедливо и опасно»

Ассоциация частных колледжей заявляет, что подобные санкции могут привести к закрытию учебного заведения и навредить сотням студентов. Она настаивает на том, что:

Штраф является непропорциональным и необоснованным .

. Частные колледжи, включая LaSalle, способствуют продвижению французского языка и обеспечивают доступ к франкоязычному образованию.

и обеспечивают доступ к франкоязычному образованию. Принятые меры целенаправленно наносят удар по субсидируемым частным колледжам и угрожают всей системе.

и угрожают всей системе. Власти не обеспечили плавного перехода к новым правилам, что делает ситуацию несправедливой для учебных заведений.

«Мы признаём стремление правительства защищать французский язык, — говорится в заявлении ACPQ. — Но предлагаем справедливый, реалистичный и разумный подход без разрушительных последствий для студентов, преподавателей и системы образования в целом».

Колледж LaSalle подаёт иск против провинции

В колледже LaSalle заявляют, что действовали открыто и в соответствии с разрешениями, выданными правительством для международных студентов. Представители колледжа утверждают, что новые языковые квоты были внедрены без надлежащего периода адаптации.

Теперь в колледже предупреждают: санкции могут привести к потере рабочих мест, закрытию программ и краху одного из крупнейших частных колледжей провинции. Руководство уже подало иск против правительства Квебека в гражданский суд.

Что требует ассоциация колледжей:

Немедленного приостановления санкций в отношении LaSalle.

в отношении LaSalle. Начала переговорного процесса вместо принудительных карательных мер.

вместо принудительных карательных мер. Учёта исторического вклада колледжа LaSalle в продвижение французского языка и высшего образования в Квебеке.

в продвижение французского языка и высшего образования в Квебеке. Разработки справедливого переходного плана, чтобы избежать «необратимых последствий».

Образование под давлением языковой политики

Напомним, Закон 96 регулирует использование английского языка во всех сферах, включая образование. Он вводит жёсткие квоты на количество студентов в англоязычных программах даже в частных колледжах, испытывающих высокую популярность среди иностранных студентов.

Что дальше?

Пока судебное разбирательство продолжается, ассоциации колледжей и учебные заведения усиливают общественное давление на правительство Квебека. Иск LaSalle может стать прецедентом, определяющим будущее англоязычного образования в провинции, а также повлиять на политику приёма иностранных студентов и финансирование частных учебных заведений.

«ACPQ призывает к диалогу во имя студентов и системы образования, а не к разрушительным штрафам.» — Заявление Ассоциации частных колледжей Квебека

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.