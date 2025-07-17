С 1 августа 2025 года все держатели кредитных карт в Квебеке будут обязаны погашать минимум 5% баланса

Пример:
— Если сумма покупок по карте составляет 1 000$, минимальный платёж возрастёт до 50$ в месяц.
— Для баланса в 2 000$ потребуется внести минимум 100$.
Зачем это вводится?
Постепенное увеличение минимального платежа (с 2% с 2019 года до 5% в 2025-м) было задумано для борьбы с задолженностями и формирования более ответственного кредитного поведения. Правительство подчёркивает, что при выплате большего процента долга клиенты заметно экономят на процентах и быстрее расплачиваются с долгами.
Вас это не затронет, если…
Тех, кто платит по карте всю сумму каждый месяц, это изменение никак не коснётся — на них вообще не начисляются проценты.
Если есть сложности:
Тем, кому сложно делать даже минимальный платёж, органы по защите потребителей рекомендуют обращаться за бесплатной консультацией в ассоциации по управлению личными финансами. Также доступен онлайн-калькулятор, показывающий преимущества досрочного погашения.
Важный контекст:
Согласно свежим данным, более 1,4 миллиона канадцев (1 из 22 держателей) хотя бы раз пропустили обязательный платеж по кредиту в первом квартале 2025 года.
Главный совет регулирующих органов:
«Лучший способ избежать переплаты — полностью оплачивать кредитку каждый месяц: тогда вообще не будет процентов.»
Кратко:
- Минимальный ежемесячный платеж по кредитным картам в Квебеке — 5% от баланса с 1 августа 2025
- Новое правило завершает этапное повышение, начатое в 2019 году
- Лучше всегда платить всю сумму долга по карте, чтобы не иметь процентов
- Если испытываете финансовые трудности — ищите помощь в ассоциациях потребителей
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