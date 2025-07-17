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Новости С 1 августа 2025 года все держатели кредитных карт в Квебеке будут обязаны погашать минимум 5% баланса

С 1 августа 2025 года все держатели кредитных карт в Квебеке будут обязаны погашать минимум 5% баланса

Степан Артемьевский Июл 17, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 71 Просмотров

С 1 августа 2025 года все держатели кредитных карт в Квебеке будут обязаны погашать минимум 5% баланса своей карты ежемесячно — это повышение на 0,5% по сравнению с сегодняшними требованиями. Новое правило распространяется на договоры, заключённые до августа 2019 года; для карт, оформленных после этой даты, минимальный платеж 5% действует уже последние шесть лет.

 

Пример:
— Если сумма покупок по карте составляет 1 000$, минимальный платёж возрастёт до 50$ в месяц.
— Для баланса в 2 000$ потребуется внести минимум 100$.

Зачем это вводится?
Постепенное увеличение минимального платежа (с 2% с 2019 года до 5% в 2025-м) было задумано для борьбы с задолженностями и формирования более ответственного кредитного поведения. Правительство подчёркивает, что при выплате большего процента долга клиенты заметно экономят на процентах и быстрее расплачиваются с долгами.

Вас это не затронет, если…
Тех, кто платит по карте всю сумму каждый месяц, это изменение никак не коснётся — на них вообще не начисляются проценты.

Если есть сложности:
Тем, кому сложно делать даже минимальный платёж, органы по защите потребителей рекомендуют обращаться за бесплатной консультацией в ассоциации по управлению личными финансами. Также доступен онлайн-калькулятор, показывающий преимущества досрочного погашения.

Важный контекст:
Согласно свежим данным, более 1,4 миллиона канадцев (1 из 22 держателей) хотя бы раз пропустили обязательный платеж по кредиту в первом квартале 2025 года.

Главный совет регулирующих органов:

«Лучший способ избежать переплаты — полностью оплачивать кредитку каждый месяц: тогда вообще не будет процентов.»

Кратко:

  • Минимальный ежемесячный платеж по кредитным картам в Квебеке — 5% от баланса с 1 августа 2025
  • Новое правило завершает этапное повышение, начатое в 2019 году
  • Лучше всегда платить всю сумму долга по карте, чтобы не иметь процентов
  • Если испытываете финансовые трудности — ищите помощь в ассоциациях потребителей

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