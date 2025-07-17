17 июля — День памяти святых царственных страстотерпцев

Последний российский император, Николай II (1868–1918), занял трон в 1894 году и правил до Февральской революции 1917 года, когда был вынужден отречься от престола.

После отречения Николая II и его семья были арестованы, а затем депортированы в Тобольск, а весной 1918 года — перевезены в Екатеринбург, где находились под стражей в доме Ипатьева. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай II, его жена Александра Фёдоровна, пятеро детей и четверо слуг были расстреляны без суда и следствия по постановлению Уральского областного Совета, возглавлявшегося большевиками. Расстрел произошёл в полуподвальном помещении дома.

…Николаю Александровичу было объявлено, что Совет рабочих депутатов постановил их расстрелять.

Сегодня царская семья почитается как святые царственные страстотерпцы в Русской православной церкви. Этот статус подтверждён канонизацией в 2000 году Московским патриархатом (а ранее — Русской зарубежной церковью в 1981 году).

Канонизация последовала за десятилетиями почитания в народе, обсуждения в церковных и общественных кругах. Семья была канонизирована не как мученики — потому что их смерть не была сознательным выбором за веру, — а как страстотерпцы, то есть те, кто с христианским смирением и верой переносил страдания и принял невинную смерть. Особое внимание уделяется личной нравственной стойкости Николая II в последние месяцы жизни, его терпению и смирению.

17 июля стал днем памяти святых царственных страстотерпцев, когда проходят церковные службы, крестные ходы, памятные акции.

Место расстрела семьи в Екатеринбурге стало мемориалом: на территории Ипатьевского дома построен Храм на Крови, посвящённый святым царственным страстотерпцам.

Останки семьи были эксгумированы и идентифицированы по ДНК в конце XX века; останки царя и его семьи с 1998 года захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Сегодня нет церкви, где с иконостаса на нас был не смотрел царь – несломленный, настоящий, непрогнувшийся, сохранивший достоинство и веру!

Да, кстати, а что вы знаете об Уральском областном совете рабочих депутатов? Вот так и предаются забвению все, творящие произвол…

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