Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости 17 июля — День памяти святых царственных страстотерпцев

17 июля — День памяти святых царственных страстотерпцев

Виктория Христова Июл 17, 2025 Новости Оставить комментарий 29 Просмотров

Последний российский император, Николай II (1868–1918), занял трон в 1894 году и правил до Февральской революции 1917 года, когда был вынужден отречься от престола.

 

После отречения Николая II и его семья были арестованы, а затем депортированы в Тобольск, а весной 1918 года — перевезены в Екатеринбург, где находились под стражей в доме Ипатьева. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай II, его жена Александра Фёдоровна, пятеро детей и четверо слуг были расстреляны без суда и следствия по постановлению Уральского областного Совета, возглавлявшегося большевиками. Расстрел произошёл в полуподвальном помещении дома.

Николаю Александровичу было объявлено, что Совет рабочих депутатов постановил их расстрелять.

Сегодня царская семья почитается как святые царственные страстотерпцы в Русской православной церкви. Этот статус подтверждён канонизацией в 2000 году Московским патриархатом (а ранее — Русской зарубежной церковью в 1981 году).

Канонизация последовала за десятилетиями почитания в народе, обсуждения в церковных и общественных кругах. Семья была канонизирована не как мученики — потому что их смерть не была сознательным выбором за веру, — а как страстотерпцы, то есть те, кто с христианским смирением и верой переносил страдания и принял невинную смерть. Особое внимание уделяется личной нравственной стойкости Николая II в последние месяцы жизни, его терпению и смирению.

17 июля стал днем памяти святых царственных страстотерпцев, когда проходят церковные службы, крестные ходы, памятные акции.

Место расстрела семьи в Екатеринбурге стало мемориалом: на территории Ипатьевского дома построен Храм на Крови, посвящённый святым царственным страстотерпцам.

Останки семьи были эксгумированы и идентифицированы по ДНК в конце XX века; останки царя и его семьи с 1998 года захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Сегодня нет церкви, где с иконостаса на нас был не смотрел царь – несломленный, настоящий, непрогнувшийся, сохранивший достоинство и веру!

Да, кстати, а что вы знаете об Уральском областном совете рабочих депутатов? Вот так и предаются забвению все, творящие произвол…

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*