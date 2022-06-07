Агробот Solix способен комплексно повышать урожайность ферм

Канадская компания Solinftec объявила о начале испытаний Solix — агроробота, способного значительно повысить урожайность ферм и заметно сократить их расходы.

Канадская компания Solinftec объявила о начале испытаний Solix — агроробота, способного значительно повысить урожайность ферм и заметно сократить их расходы. Используя алгоритмы, Solix способен непрерывно автоматически проверять состояние почвы, растений, наличие и особенности поражения вредителями, достаточность удобрений — все это помогает фермерам повысить эффективность бизнеса. Если тестирование Solix пройдет успешно, он поступит в продажу уже в следующем году.

Solinftec — это компания с офисами в Канаде, США и Бразилии, которая работает на стыке аграрной промышленности и технологий. Разработчик помогает фермерам оцифровывать свою деятельность — Solinftec подключает к работе сельского хозяйства облачные платформы, запускает службы для автоматизации бухгалтерского учета и упрощает прогнозирование урожая. С релизом Solix компания идет дальше. Помимо программного обеспечения, теперь Solinftec хочет поддерживать своих клиентов на физическом уровне.

«Новая технология призвана предоставить фермерам и агрономам новый уровень информации для повышения урожайности, улучшения использования ресурсов, снижения воздействия на окружающую среду и поддержки глобального спроса на продукты питания. Цель состоит в том, чтобы робот был коммерчески доступен к сезону 2023 года», — говорится в заявлении Solinftec. Разработчики рассказали, что Solix предназначен для непрерывного мониторинга полей без участия человека. Робот использует бортовые камеры и другие датчики для проверки здоровья растений и оценки содержания в них питательных веществ, а также поиска сорняков и насекомых-вредителей. Анализируя собранную информацию с помощью алгоритмов машинного обучения, Solix определяет качество фермы и прогнозирует ее результаты к моменту сбора урожая, сообщает New Atlas.

При обнаружении проблем робот также регистрирует свое местоположение, указывая владельцу поля, какие действия необходимо предпринять. Таким образом фермер может применить гербициды или удобрения локально и в нужном объеме, не распыляя химические вещества по всей территории. Сам робот при этом работает на литий-ионных аккумуляторах и подзаряжается от солнечных панелей, поэтому не создает дополнительные выбросы CO2.

Сейчас Solinftec тестирует своих роботов в сотрудничестве с Университетом Саскачевана. Если эффективность технологии будет подтверждена, компания перейдет к серийному производству ближе к концу этого года и организует первые поставки в 2023 году.