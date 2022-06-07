Продажа дома: что нужно знать и возможно предпринять

Впервые за два года цены на недвижимость в Канаде упали. По данным Канадской ассоциации недвижимости, средняя цена жилья по стране в апреле составила 746 000 долларов — по сравнению со средним показателем марта в 796 000 долларов.

Впервые за два года цены на недвижимость в Канаде упали. По данным Канадской ассоциации недвижимости, средняя цена жилья по стране в апреле составила 746 000 долларов — по сравнению со средним показателем марта в 796 000 долларов.

Хотя эта новость, скорее всего, обрадует потенциальных покупателей жилья, она явно разочаровывает тех, кому нужно продать свои дома. Тем не менее, нет никаких причин беспокоиться о текущих рыночных условиях, если вам нужно продавать. Все, что вы можете сделать, это подготовиться и занять выгодную позицию для получения наилучшего возможного предложения.

Вполне возможно продать свой дом самостоятельно (и сэкономить тысячи долларов), но поскольку рынки быстро меняются, вы, скорее всего, захотите работать с агентом по недвижимости. Вместо того чтобы обращаться к первому попавшемуся агенту по недвижимости или члену семьи, который продает недвижимость, поищите кого-нибудь, преданного своей профессии. Вам нужен кто-то, кто может провести вас через этапы продажи вашего дома и предоставит вам актуальную рыночную информацию.

Поскольку продажа вашего дома будет важной сделкой, вам нужно будет провести собеседование с несколькими различными агентами по недвижимости, чтобы убедиться, что они вам подходят. Спросите их об их плане продажи вашего дома и о том, каким будет этот процесс.

После того, как вы выбрали агента по недвижимости, вам следует обсудить, чего вы должны реально ожидать. Поскольку цены снизились, многие потенциальные покупатели, возможно, придерживают свои лучшие предложения или сидят в стороне. Это означает, что вы можете получить меньше просмотров и ставок по сравнению с тем, что было всего несколько месяцев назад.

Когда дело дойдет до предложения, вы, скорее всего, будете разочарованы, если ожидаете цены, которая установит новый рекорд района. Ваш агент должен быть в состоянии назвать вам сумму, которой он разумно ожидает. Даже в этом случае это не гарантия, поэтому у вас в голове должна быть цифра, которую вы готовы принять.

Вы также не должны удивляться, если покупатели теперь включают в свои предложения пункты о финансировании и домашнем осмотре. Это разочарует продавцов, которые хотят получить чистое предложение, но покупатели стали более осторожными.

Вместо того чтобы ждать предложений, чтобы придумать пункт о проверке дома, вы могли бы сами нанять домашнего инспектора, чтобы он осмотрел вашу собственность. Сделав это, вы получите актуальный отчет о состоянии вашего дома. Некоторые потенциальные покупатели могут чувствовать себя гораздо лучше, делая предложение, если у них есть отчет о недавнем осмотре дома, который они могут просмотреть. Кроме того, это сэкономит потенциальному покупателю время и деньги на осмотре дома, что может сделать ваш дом более привлекательным.

Еще одним преимуществом проведения домашнего осмотра является то, что он выявит любые незначительные и серьезные проблемы. Как только вы ознакомитесь с отчетом, вы сможете решить, стоит ли что-то исправлять прямо сейчас. Если вы внесете какие-либо исправления, они потенциально могут увеличить стоимость вашей недвижимости или интерес к вашему дому.

Несмотря на то, что рынки замедлились, спрос на недвижимость по-прежнему существует. Недвижимость, которая быстро продается, находится в хорошем состоянии и выглядит привлекательно. Чтобы дать себе преимущество, очистите все жилые помещения. Генеральная уборка – это только начало. Вы также захотите убрать всю лишнюю мебель и личные вещи. С таким же успехом вы можете пожертвовать или продать все, что вам не нужно во время этого процесса. Потенциальные покупатели хотят представить свои вещи и самих себя в этом пространстве, но загроможденное пространство мешает этому.

Обезличивание вашего пространства также может помочь. Покупатели хотят представить себя живущими в домах, которые они просматривают. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы иметь семейные фотографии в вашем собственном доме, они могут отвлечь потенциальных покупателей. Уберите все личные вещи или смелые рисунки и замените их нейтральными рисунками. Вы хотите, чтобы покупатели думали, что у них есть чистый холст для работы.

Иногда несколько незначительных косметических изменений и улучшений могут существенно повлиять на привлекательность вашего дома. Начните с покраски стен в нейтральный цвет и замены лампочек или светильников. Вы также можете убрать любые потертости и залатать любые трещины или отверстия в гипсокартоне. Это быстрые и дешевые способы сделать ваш дом ярче и уютнее.

Если бы вы действительно хотели попытаться увеличить стоимость при перепродаже, вы могли бы установить новые полы, обновить кухонные шкафы или даже посадить яркие цветы у себя во дворе. Эти обновления сопряжены с определенными затратами, поэтому поговорите со своим агентом по недвижимости, чтобы убедиться, что эти расходы окупятся. Последнее, чего вы хотите, – это тратить деньги на обновления, которые не повысят вашу стоимость при перепродаже.

Покупателей, просматривающих онлайн, естественно, привлекут дома с хорошими фотографиями, поэтому наймите профессионала. Некоторые продавцы могут возразить, что их агент по недвижимости может бесплатно фотографировать на свой телефон, но действительно ли это то, чего вы хотите на этом рынке? Вы должны поставить свой дом в наилучшем положении для продажи. Покупатели отключаются, когда используются фотографии низкого качества. Некоторые могут даже предположить, что дом находится в плохом состоянии, поскольку для создания фотографий было затрачено так мало усилий.

Несмотря на падение цен по всей стране, дома по-прежнему продаются. Покупатели, возможно, не торопятся и предлагают меньше, но они все еще ищут место для покупки. Если вы сможете выделить свой дом из толпы, есть хороший шанс, что вы получите справедливое рыночное предложение.

Вам следует поговорить со своим агентом по недвижимости о вашей стратегии продаж. Уже нереально ожидать войны торгов или того, что ваш дом будет продан всего за несколько дней. Вам нужно убедиться, что цена вашего дома соответствует цене, и вы готовы принять то, что вам предлагают. Если вы ожидаете гораздо большего числа, вы потенциально можете наблюдать, как ваш дом остается на рынке, в то время как цены продолжают падать.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы