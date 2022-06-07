Квебек начинает широкую кампанию, направленную против проституции. В Канаде плата за секс является нарушением закона. Об этом напоминают организаторы кампании

Начинается массовая кампания, направленная против проституции в Квебеке.

Впервые в истории власти Квебека организовали широкую кампанию, направленную против проституции. Так как все признают, что “спрос рождает предложение”, то кампания будет ориентирована на потенциальных клиентов, а не “работниц секс-индустрии”. Ставится цель убедить потенциальных клиентов в том, что их поведение не только неправильно, не только ведёт к эксплуатации женщин и мужчин, профессионально работающих в этой сфере, но и является серьёзным нарушением квебекских законов.

Кампания будет направлена не только на жителей Квебека, но и на секс-туристов, которые посещают Квебек, в частности, на тех, кто прибудет в провинции для участия в качестве зрителей в гонках на Большой Приз Канады. Как известно, спрос на сексуальные услуги резко возрастает во время проведения подобных мероприятий (фестивалей, концертных турне известных певцов, хоккейных или бейсбольных матчей и т.д.).

По словам госпожи Дженни-Лоры Салли (Jennie-Laure Sully), представительницы организации по борьбе с сексуальной эксплутацией, эта первая широкая кампания против проституции должна резко сократить рынок услуг. Кампания финансируется Секретариатом по женским вопросам (Secrétariat à la condition féminine) Квебека.

Таким образом, начиная со следующей недели на улицах квебекских городов можно будет увидеть многочисленные афиши, на которых жителям напоминают о том, что платить за секс в Канаде является нарушением закона. Афиши будут иллюстрированы. На одной из них будет изображён мужчина, который достаёт банковские билеты из ширинки свох брюк.

Федеральный Закон о запрете оплаты секса был принят в Канаде в 2014 году. Лица, которые занимаются проституцией, согласно этому закону, считаются жертвами сексуальной эксплуатации, а лица, оплачивающие эти услуги считаются эксплуататорами. К сожалению, этот незаконный рынок услуг привлекает преступников всех мастей (грабителей, мошенников, сутенеров, вымогателей), но до сих пор власти почти не обращали внимание на эти преступления. По словам активисток, защитниц женщин, ситуация должна измениться, а потенциальные клиенты рынка, благодаря которым тот и существует, должны понять, что кара за нарушение закона неизбежна.