В Канаде ожидается второе повышение цен на молоко с начала года. Решение о повышении цен будет принято в ближайшие дни

В Канаде ожидается очередное повышение цен на молоко (минимальные и максимальные цены на молоко регулируются правительством.

В Канаде (включая Квебек и все другие провинции и территории) цены на молоко регулируются государством, которое устанавливает минимальные и максимальные закупочные и розничные цены. Решения о повышении цен на молоко принимаются крайне редко, но в этом году исключение. Вжу второй раз за год цены повышаются. Представитель производителей молочной продукции Квебека, месье Франсуа Дюмонтье поддерживает решение, поясняя, что оно позволит фермерам справиться со сложной ситуацией, вызванной повышением цен на производство молока. Например, с июля 2021 года по март 2022 года цены на удобрения для кормовых культур выросли на 44%, цены на горючее для фермерского транспорта, отопления и обслуживания ферм возросли на 32%, а цены на корма для животных возросли на 8%.

С 1 февраля этого года цены на молоко были повышены на 8,4% (примерно на 6 центов за литр). Но Ассоциация производителей молочных продуктов Канады сочла это повышение недостаточным и не позволяющем компенсировать затраты. Всего в ассоциации около десяти тысяч фермеров. В ближайшее время правительство обсудит предложения производителей и примет решение. У членов ассоциации нет сомнений в том, что правительство будет вынуждено согласиться с доводами производителей, и решение о повышении цен на молоко вступит в силу не позднее 1 сентября. К сожалению, каждый раз, когда вступает в силу решение о повышении регулируемых цен, фирмы-посредники (те, что закупают молоко у фермеров, занимаются обработкой и упаковкой, а затем продают в магазины), тут же повышают розничные цены на более высокий процент, что ведёт к новому витку повышения цен на молоко и инфляции вообще.

Сегодня в цене на двухлитровый пакет молока, который продаётся за 3,78 долларов, цена на производство и доставку молока составляет 2,03 доллара, а 1,75 – прибыль посредников и магазинов.