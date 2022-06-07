Опять в Монреале стреляют. На сей раз убит мужчина в Лашине

В ночь на вторник в Лашине выстрелами из пистолета убит мужчина. Очередная криминальная разборка

В Лашине застрелен мужчина, известный своими тесными связями с преступным миром.

Монреаль ни дня не может прожить без перестрелки. На сей раз застрелен мужчина в монреальском районе Лашин. Поздним вечером, около полуночи (в ночь с понедельника на вторник) жители района позвонили в полицию с соообщением о выстрелах на улице. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и в тяжёлом состоянии. Раненый был доставлен в больницу, где и скончался, несмотря на усилия врачей.

Перестрелка произошла на углу улиц Saint-Pierre и Richmond, неподалёку от шоссе №20. Вокруг места происшествия полиция установила периметр безопасности, оградив его, одновременно, полицейские собрали данные с видеокамер, установленных на домах в этом районе. К утру вторника никаких арестов произведено не было, но полиция не сообщает, есть ли в деле подозреваемые.

С начала года это уже одиннадцатое убийство с применением огнестрельного оружия на территории Монреаля (речь только о Монреале, без учёта соседних городов, таких, как Лаваль или Лонгёй).