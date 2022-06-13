Квебек вкладывает почти миллион долларов в проведение выставки об истории французского языка

Также правительство будет следить, на каком языке вы разговариваете дома.

Правительство Квебека выделит монреальскому музею археологии и истории Поинт-Клэр 950 тысяч долларов на проведение выставки французского языка. Эта сумма будет получена из инвестиций в размере 104 миллионов долларов во французский язык в течение пяти лет.

Выставка презентует историю французского языка в Монреале и Квебеке, а также события, которые привели к созданию законопроекта 101. Именно благодаря ему французский язык был объявлен официальным языком провинции в конце 1970-х годов.

Ожидается, что экспозиция будет готова к лету 2023 года.

“Это сотрудничество демонстрирует желание правительства вернуть французскому языку то место, которого он заслуживает в Квебеке”, — заявил глава новосозданного министерства французского языка Симон Жолин-Баррет.

Министр культуры Натали Рой сказала, что выставка — это возможность заставить французский язык “сиять в истории”.

“Я приглашаю квебекцев увлечься красотой нашего языка и, соответственно, нашей культуры”, — заявила она.

Выставка будет представлена ​​в культурном пространстве Жоржа-Эмиля-Лапальма на площади Искусств.