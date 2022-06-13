Пьер Брюно, один из самых узнаваемых телеведущих, уходит на пенсию

После сорока шести лет на посту, известнейший телеведущий Пьер Брюно уходит на пенсию

Самое узнаваемое лицо в Квебеке – телеведущий и директор программ новостей ТVA Пьер Брюно уходит на пенсию. С ним уходит эпоха…

Итак, после сорока шести лет работы на телеканале TVA, после почти полувека работы ведущим новостей самого популярного канала в Квебеке, знаменитый Пьер Брюно (Pierre Bruneau), которому исполнилось 70 лет, решил уйти на пенсию. Пошла последняя неделя его работы, и весь Квебек следит за человеком, которого узнали и полюбили поколения телезрителей. Начав с корреспондентской работы, месье Брюно вырос до руководителя канала, его профессионализм и верность объективности признаются всеми. Его почитают, как одного из самых выдающихся деятелей квебекского телевидения, а его имя стало символом профессионализма.

Любопытно, что канал TVA всегда был и остаётся как бы главным конкурентом канала Радио Канада. Долгие годы обе компании соревнуются, иногда в рейтингах побеждает Радио Канада, иногда ТВА, но есть любопытный факт – за 46 лет в госкомпании Радио Канада сменились 17 руководителей телепрограмм. В TVA все эти годы (после первых трёх лет работы корреспонеднтом) во главе передач стоял Пьер Брюно, бесспорный “вождь” канала, который принимал участие во всех важнейших событиях Квебека, как политических, так и культурных. С ним уходит эпоха.

Неделю назад, 7 июня, Нациоанальная Ассамблея Квебека единогласно проголосовала за вручение месье Брюно Медали Почёта Квебека.