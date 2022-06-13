Пьер Брюно, один из самых узнаваемых телеведущих, уходит на пенсию

После сорока шести лет на посту, известнейший телеведущий Пьер Брюно уходит на пенсию
Итак, после сорока шести лет работы на телеканале TVA, после почти полувека работы ведущим новостей самого популярного канала в Квебеке, знаменитый Пьер Брюно (Pierre Bruneau), которому исполнилось 70 лет, решил уйти на пенсию. Пошла последняя неделя его работы, и весь Квебек следит за человеком, которого узнали и полюбили поколения телезрителей. Начав с корреспондентской работы, месье Брюно вырос до руководителя канала, его профессионализм и верность объективности признаются всеми. Его почитают, как одного из самых выдающихся деятелей квебекского телевидения, а его имя стало символом профессионализма.
Любопытно, что канал TVA всегда был и остаётся как бы главным конкурентом канала Радио Канада. Долгие годы обе компании соревнуются, иногда в рейтингах побеждает Радио Канада, иногда ТВА, но есть любопытный факт – за 46 лет в госкомпании Радио Канада сменились 17 руководителей телепрограмм. В TVA все эти годы (после первых трёх лет работы корреспонеднтом) во главе передач стоял Пьер Брюно, бесспорный “вождь” канала, который принимал участие во всех важнейших событиях Квебека, как политических, так и культурных. С ним уходит эпоха.
Неделю назад, 7 июня, Нациоанальная Ассамблея Квебека единогласно проголосовала за вручение месье Брюно Медали Почёта Квебека.