Наказание попугая, не говорившего по-французски

Осуждение попугая за наглое игнорирование французского языка!

В связи с принятием Закона 96 о повышении роли францзуского языка не будет лишним напомнить о суровом наказании зоомагазина за нарушение закона о языке – попугай приветствовал покупателей на английском языке, игнорируя официальный французский!

Напомним о великом событии из истории Квебека, как раз в рамках последствий принятия Закона 96:

25 сентября 1996 года некий гордый квебекский гражданин, имя которого история не сохранила, подал в суд на зоомагазин города Шербрук за нарушение законных прав квебекцев!

Означенный зоомагазин был обвинен в том, что у входа сидел в клетке попугай, который приветствовал входящих на английском языке (Good morrrrrnig) игнорируя законные требования обращаться к посетителям на единственном официальном языке Квебека, в соответствии с законом “Об языке” (закон 101), согласно которому французский язык является единственным официальным языком Квебека.

Тяжба была решена в досудебном порядке. Магазин выплатил штраф, сделал добровольный взнос в Бюро защиты французского языка и убрал попугая. Судьба несчастного нарушителя закона осталась невыясненной. Ходят слухи, что герой до сих пор партизанит в лесах Монтережи, время от времени подлетая к прохожим и оскорбляя их выкриками по-английски, обидными для любого истинного квебекца.

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