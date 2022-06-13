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Рецедивист и нарушитель закона. Никакой пощады! Фото Меган Хорхенсен.

Наказание попугая, не говорившего по-французски

Megan Jorgensen Июн 13, 2022 Авторы, Животные, История, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Происшествия 2 комментария 482 Просмотров

Осуждение попугая за наглое игнорирование французского языка!

В связи с принятием Закона 96 о повышении роли францзуского языка не будет лишним напомнить о суровом наказании зоомагазина за нарушение закона о языке – попугай приветствовал покупателей на английском языке, игнорируя официальный французский!

Напомним о великом событии из истории Квебека, как раз в рамках последствий принятия Закона 96:

25 сентября 1996 года некий гордый квебекский гражданин, имя которого история не сохранила, подал в суд на зоомагазин города Шербрук за нарушение законных прав квебекцев!

Означенный зоомагазин был обвинен в том, что у входа сидел в клетке попугай, который приветствовал входящих на английском языке (Good morrrrrnig) игнорируя законные требования обращаться к посетителям на единственном официальном языке Квебека, в соответствии с законом “Об языке” (закон 101), согласно которому французский язык является единственным официальным языком Квебека.

Тяжба была решена в досудебном порядке. Магазин выплатил штраф, сделал добровольный взнос в Бюро защиты французского языка и убрал попугая. Судьба несчастного нарушителя закона осталась невыясненной. Ходят слухи, что герой до сих пор партизанит в лесах Монтережи, время от времени подлетая к прохожим и оскорбляя их выкриками по-английски, обидными для любого истинного квебекца.

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2 комментария

  1. Николь
    Окт 6, 2020 в 11:42

    Просто диву даёшься! Ну ладно кто-то, кому делать нечего, подал в суд на магазин, но суд – серьёзная, вроде бы, инстанция, ПРИНЯЛ иск! А попугай – лапочка!

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  2. Канадский гордец
    Окт 7, 2020 в 07:36

    Я знаю, это приквел к попугайской истории про матерящихся попугаев! “Попугаи матерщинники. Начало.”

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