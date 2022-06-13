В столице Канады из-за «подозрительного инцидента» эвакуировали парламент

Эвакуацию членов и сотрудников парламента для расследования угрожающего «подозрительного инцидента» произвела полиция столицы Канады Оттавы

Вчера мы уже сообщали об инциденте, произошедшем в здании канадского парламента в Оттаве.

Эвакуацию членов и сотрудников парламента для расследования угрожающего «подозрительного инцидента» произвела полиция столицы Канады Оттавы, 11 июня сообщает портал Star.

«Парламент был эвакуирован и полиция заблокировала доступ к нему», — отмечает портал, пояснив, что всех находившихся в парламенте отправили в укрытие.

В городской полиции сообщили, что идет расследование «подозрительного инцидента», несущего «возможную угрозу».

Сегодня полиция Оттавы завершила расследование инцидента на Парламентском холме. Об этом правоохранители сообщили в твиттере.

Они сделали вывод, что сейчас общественной безопасности ничего не угрожает. С района сняли оцепление.