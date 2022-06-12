Тревога и эвакуация Парламента Канады – что это было, никто пока не знает

Непонятный инцидент на Парламентском холме в Оттаве. Объявление тревоги и всеообщая эвакуация. Никаких внятных пояснений от служб безопасности не получено. Но всё окончилось благополучно

А город подумал – “ученья идут”? Но почему бы не признать их, если так? Темна вода…

В субботу, 11 июня, в центре Оттавы, на Парламентском холме, полиция и службы безопасности провели широкомасштабную операцию по срочной эвакуации всех депутатов, сотрудников разных отделов Парламента и посетителей. В операции были задействованы сотни полицейских и сотрудников служб безопасности, большая часть из них были вооружены. К тому же, снайперы заняли крыши ближлежайших зданий, а подьезды к холму были перекрыты полицейскими автомобилями. По словам нескольких свидетелей, у парламентских зданий были замечены и несколько бронетранспортёров.

Операция по перекрытию комплекса парламентских зданий началась после полудня, но к 16 часам дня всё было закончено, и в 16.15 полиция Оттавы официально уведомила общественность о том, что “расследование подозрительного инцидента завершено, никаких признаков угрозы общественной безопасности не обнаружено, весь район вновь полностью доступен для посещений”.

Никаких подробностей опубликовано не было. Если “никаких признаков подозрительной деятельности” не обнаружено, то зачем надо было эвакуировать весь персонал и туристов, и оцеплять центр города. Если речь шла об учениях, то почему бы не признать факт – в конце концов, проводить учения в рамках обеспечения безопасности Парламента, дело логичное и понятное.

Говорят (на уровне слухов пока), что службой безопасности было получено уведомление о грозящей опасности, но, опять же, более внятных сообщений пока не опубликовано.

Одним словом, весь центр канадской столицы “стоял на ушах”, как говорится, с полудня до 16 часов. Муниципальная полиция, военная полиция, служба охраны Парламента, служба безопасности Канады, вооружённые силы Канады, машины скорой помощи – все участвовали в непонятном спектакле. Но хоть всё благополучно завершилось, можно успокоиться.