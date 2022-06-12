Квебек – чемпион! На сей раз по количеству случаев обезьяньей оспы среди всех провинций

Квебек держит сомнительное первенство – в провинции 98 случаев заболеваний обезьяньей оспы из 112, зарегистрированных в Канаде

Почти сто случаев заболевания оспой обезьян в Квебеке. Из 112 случаев по всей Канаде. Бесспорная и внушительная победа в соревновании!

Итак, официально объявлено, что из 112 выявленных по всей Канаде случаев заболеваний оспой обезьян (обезьяньей оспой) – 98 случаев приходятся на Квебек.

Официальные цифры были объявлены главой службы здравоохранения Канады доктором Терезой Там (Theresa Tam) и её заместитетлем Говардом Нжу (Howard Njoo), которые уточнили, что все 112 случаев наблюдаются у мужчин возраста от 20 до 63 лет. Большинство заболевших имели половые контакты с другими мужчинами, хотя доктор Там заметила, что многие заболели просто в ходе близких контактов с заражённым человеком, а не в ходе половых отношений.

Отрадно то, что за последнюю неделю кривая заболеваний поползла вниз, по сравнению с резким взлётом в предыдущие две недели, хотя пока рано утверждает, что эпидемии не будет (по словам руководства системой здравоохранения Канады).

Всего, кроме Квебека, заболевшие этой оспой есть в Онтарио (9 человек), Альберте (4 человека) и в Британской Колумбии (1 человек). К этим цифрам (112 случаев всего), надо прибавить несколько (менее десятка по всей Канаде) случаев подозрения на обезьянью оспу, которые пока не подтверждены.

Доктор Там заверила общественность, что необходимости во всеобщей вакцинации нет, и что желательно получить прививку лишь тем, кто находится в зоне риска (у кого есть очень тесные контакты с заболевшими или с теми, кто побывал в районах распорстранения этого вида оспы).

В ходе общения с прессой руководители здравоохранения упомянули и Ковид, заявив, что шестая волна пандемии пройдена, что после шести месяцев с момента вакцинации защита организма ослабляется до уровня эффективности в 20%, хотя тяжесть прохождения Ковида у 65-85% вакцинированных намного меньше. Если у человека есть третья доза, то возможности заболеть у него гораздо меньше, хотя с течением времени и в этом случае защита ослабевает.

В любом случае, судя по всему, паника в связи с обезъяньей оспой то ли улеглась, то ли идёт на спад. И то хорошо.