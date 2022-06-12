Недвижимость: вопросы и ответы

На сегодняшний день, к сожалению, кроме повышения процентных ставок, которое может вызвать замедление роста цен, ничего нельзя предсказать. Пандемия многое изменила.

Как устанавливается первоначальная цена продажи ?

По сути, необходимо знать, что рыночная стоимость недвижимости должна оцениваться брокером по недвижимости на основе сопоставимых показателей (тип места жительства, город, район…), проданных за последние несколько недель. Затем он представляет результаты своей оценки своему клиенту, и консультирует его, чтобы определить наилучшую рыночную цену его имущества.

« Например, если я оцениваю дом в 500 000 долларов, я предоставляю варианты своему продавцу, говоря ему, что лучшая цена составит 495 000 долларов, потому что он соответствует рыночной стоимости, но он может выставить его за 510 000 долларов или за 520 000 долларов, чтобы попытаться продать дом” подороже. Если он решит зарегистрировать свой дом за 500 000 долларов, если один покупатель проявит интерес к 505 000 долларов, а другой – за 515 000 долларов, а затем покупка будет завершена на 515 000 долларов, стоимость недвижимости в этом районе соответственно возрастет”, – говорит Марио Ламиранде, лицензированный брокер по недвижимости.

Когда спроса больше, чем предложений, рыночные цены растут, а затем возникают крупные неприятности и ограниченные условия. « Мы не можем жить под пальмой в Квебеке, поэтому, к сожалению, из-за жилищного кризиса люди попадают в порочный круг перекупщиков, что является неожиданностью, потому что все предложения являются конфиденциальными до согласованной даты их открытия», – говорит также Марио Ламиранде.

Действительно, закон, применимый к брокерской деятельности по недвижимости, гласит, что брокер продавца должен уведомить все стороны о количестве полученных предложений на покупку, не раскрывая их содержание. Затем брокер покупателя обязан уведомлять своего клиента каждый раз, когда появляется новое предложение, чтобы брокер мог улучшить свое предложение, если захочет. « Вам будет лучше предложить максимально возможную цену, с которой вам удобно, и, возможно, пересмотреть некоторые условия, поскольку цена не обязательно является решающим фактором продавца», – продолжает Ламиранде.

К сожалению, давление и разочарование – это удел многих потенциальных покупателей прямо сейчас. Тем не менее, важно сделать шаг назад, чтобы хорошо оценить, как далеко вы хотите зайти, чтобы приобрести недвижимость, и получить консультацию от своего брокера.

На карту поставлены крупные суммы, а также повседневное благополучие или плохое самочувствие. “Если у вас уже есть недвижимость, вы заключили выгодную сделку, продав ее, и если вам нравится желанное место жительства, расположенное в удобном месте, недалеко от услуг и вашей работы, не стесняйтесь выполнять свое обещание покупки, особенно если вы планируете остаться в данном районе, потому что он не должен терять ценность для вас, говорит Марио Ламиранде. Вы также можете улучшить условия для продавца, предложив внести депозит, если у вас есть такая возможность, или взять на себя ответственность за определенные работы, указанные в перечне погрешностей или недочетов”.

На сегодняшний день, к сожалению, кроме повышения процентных ставок, которое может вызвать замедление роста цен, ничего нельзя предсказать. Пандемия многое изменила. Например, бабушки и дедушки переехали к своими внуками, семьи переехали из города, чтобы работать удаленно и жить в новом для себя районе. Именно выбор образа жизни людей всегда влияет на рынок недвижимости, и это вряд ли можно предсказать.

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