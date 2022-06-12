Неизвестная Канада: плотины страны и не только

Интересные места, расположенные по всей нашей стране: огромные и незаметные, известные и незнакомые

Плотина Waneta расположена на реке Пенда где Орейлле, на 9 километров ниже по течению от плотины Seven Mile, в канадской провинции Британская Колумбия. На ней оборудовано гидроэлектростанция. С ее помощью поставляется электроэнергия для завода горно-металлургической компании Канады Limited (Teck Cominco) и для BC Hydro, которая с 2009 года имеет 1/3 часть собственности на объект. Гребля Waneta была построена в 1954 году, тогда в качестве рабочих было задействовано 1200 человек. В общей сложности высота плотины составляет 76 метров, длина резервуара – 6 километров. Сначала было установлено всего два генератора, общий потенциал которых составлял 89 Мегаватт. В 1963 году установили третий блок, который увеличил мощность до 268 Мегаватт. Четвертый блок, установленный в 1966 году, позволил генерировать 450 Мегаватт в год. Зимой 2010 года началось строительство двух дополнительных генераторов, должны увеличить общую мощность на 335 Мегаватт.

Плотина Беннетта – крупная гидроэлектростанция, расположенная на реке Пис-Ривер на севере Британской Колумбии, Канада. Она получила свое название в честь 25-го премьер-министра Британской Колумбии Уильяма Беннетта. Рабочее название ее было – «Portage Mountain Development ». Открытие плотины произошло в 1968 году. С тех пор комплекс обеспечивает электроэнергией Британскую Колумбию, в том числе Ванкувер с его окрестностями. Электростанция, расположенная на дамбе, который носит имя Гордона М. шрамы. Она имеет семь генераторов мощностью по 273 мегаватт и три генератора мощностью по 303 мегаватт. Это здание состоит из земляной плотины и подземной генераторной станции. На плотине находится экскурсионный центр, из которого открывается прекрасный вид на водохранилище. В его центре постоянно проходят выставки, посвященные плотины, гидроэнергетике, истории и природе территории. Здесь же есть видеозал и кафе.

Плотина и электростанция “Ruskin” расположена на реке в городе Раскина, Британская Колумбия, Канада. Ее строительство было завершено в 1930 году, и она была открыта для посещения местных бизнесменов и политиков. Комплекс принадлежит компании BC Hydro в корпорации Crown. При строительстве было создано озеро Hayward для подачи воды в резервуар электростанции на 105 Мегаватт. Сначала были построены два генератора. Дополнительный генератор был установлен на электростанции “Ruskin” в 1950 году для удовлетворения возросшего электрического спроса в регионе. Плотина “Ruskin” представляет собой бетонную стену, имеет 59,4 метров в высоту и 110 метров в длину. Ее резервуар представляет собой озеро Хейворд, площадь которого – 3 квадратных километра.

Данный комплекс можно увидеть в телевизионных шоу или фильмах, таких как “Тайны Смолвиля”, “X-Files”.

Плотина Ревелсток или плотина Каньон Ревелсток расположена на реке Колумбия, в 5 километрах к северу от одноименного города. Она используется компанией BC Hydro. Прилегающая к плотине электростанция была закончена в 1984 году и имеет мощность 2480 мегаватт. Сначала были установлены четыре энергоблока. Дополнительный пятый блок был оснащен уже в 2011 году. Резервуар плотины получил название Озера Ревелсток. Сама плотина выполнена из бетона, высота ее составляет 175 метров. В 2009 году на плотине был открыт туристический центр с экспонатами, которые описывают деятельность сооружения и гидроэлектростанции. В верхней части последней расположен сувенирный магазин, в котором можно приобрести что-то на память. Гребля Ревелсток является популярной туристической достопримечательностью в Ревелсток.