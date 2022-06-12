Итоги недели 6-12 июня 2022 года

Предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных и важных новостей прошедшей недели

Завершилась вторая неделя календарного лета. Она была разной – очень теплой и слегка прохладной, богатой на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.

Тайное голосование членов правящей Консервативной партии по вопросу доверия Борису Джонсону прошло в Палате общин английского парламента, сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэм Брейди 6 июня. После подсчета голосов выяснилось, что 211 представителей Консервативной партии доверяют Борису Джонсону, когда как о своем недоверии заявило 148 партийцев. В ночь на вторник в Лашине выстрелами из пистолета убит мужчина. Очередная криминальная разборка Монреаль ни дня не может прожить без перестрелки. На сей раз застрелен мужчина в монреальском районе Лашин. Поздним вечером, около полуночи (в ночь с понедельника на вторник) жители района позвонили в полицию с соообщением о выстрелах. В Канаде ожидается второе повышение цен на молоко с начала года. Решение о повышении цен будет принято в ближайшие дни В Канаде (включая Квебек и все другие провинции и территории) цены на молоко регулируются государством, которое устанавливает минимальные и максимальные закупочные и розничные цены. Квебек начинает широкую кампанию, направленную против проституции. В Канаде плата за секс является нарушением закона. Об этом напоминают организаторы кампании Впервые в истории власти Квебека организовали широкую кампанию, направленную против проституции. Так как все признают, что “спрос рождает предложение”, то кампания будет ориентирована на потенциальных клиентов, а не “работниц секс-индустрии”. Осторожно – в Квебеке регистрируется всё больше случаев болезни Лайма. В этом году их будет в десять раз больше, чем всего лишь семь лет назад Службы здравоохранения нескольких квебекских районов, в первую очередь Монтережи и Восточных Кантонов (Эстри) предупреждают о сильном росте случаев болезни Лайма. Отказ раскрыть статус вакцинации от COVID-19 привел к насильственному удалению 3 июня из здания палаты общин Канадского парламента депутата от Консервативной партии Канады (КПК) Кэтэй Вагантолл, сообщил 6 июня сайт LifeSiteNews. «Это смешно. Онтарио открыт. Моя провинция уже давно открыта», — заявила на пресс-конференции 3 июня Вагантолл, которая принципиально возражает против предоставления информации о вакцинации. Итак, с 18 июня в Квебеке отменяется обязательное ношение масок в общественном транспорте В среду, 8 июня, правительство Франсуа Лего опубликовало коммюнике, подписанному министром здравоохранения Дюбе, согласно которому, с полуночи с 17 июня на 18 июня (с пятницы на субботу),отменяется обязательное ношение масок для пассажиров автобусов, метро, поездов и паромов. Дети с цифровыми рюкзаками будут информировать водителей, превышают ли они скорость в школьной зоне. Этот проект был представлен полицией Лаваля. Однако первой за его реализацию взялась полиция Лонгея. В среду были проведены “учения”. Двое полицейских сопроводили младших учеников в начальную школу Мари-Викторин в Броссаре. Дороги Квебека официально признаны самыми плохими в Канаде. Жители Монреаля получили сервис, который поможет им сохранить свое транспортное средство и даже свое здоровье. Новой картой ям могут пользоваться не только автомобилисты, но и велосипедисты. Карта, собственно, создавалась в первую очередь для последних. И опять в Монреале стрельба. И опять в северных районах города. Ранен юноша. Скорее всего, очередные разборки между конкурентами на рынке дурмана В пятницу вечером Монреаль вновь, как обычно, прислушивался к звукам выстрелов. И, тоже, как уже стало обыденным делом, пальба раздавалась в Montréal-Nord, Saint-Michel и других кварталах

Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.

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