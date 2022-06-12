Не хватает персонала: монреальцев призывают не обращаться в больницу Лейкшор

В Квебеке как всегда острая нехватка медсестер.

Профсоюз работников здравоохранения Западного острова просит общественность не обращаться в больницу общего профиля Лейкшор в Пуэнт-Клер из-за нехватки персонала. Президент профсоюза Джоанна Риендо заявила, что “половина медсестер отсутствует в течение нескольких смен”. Это уже второе аналогичное заявление работников больницы за два года.

“Мы больше не можем предоставлять безопасную и качественную помощь населению, которое обычно обслуживается нашим учреждением”, — сказала Риендо.

По ее словам вечером в пятницу заполняемость больницы составила 126%. 18 человек прождали на носилках не менее 24 часов, а 9 — все 48 часов.

Похожая ситуация в Королевской больнице Виктории и Еврейской больнице общего профиля. Там заполняемость составляет 155% и 187% соответственно.

В то же время Университетский центр здравоохранения и социальных услуг Западного острова (West Island CIUSSS), который курирует больницу Лейкшор, информирует, что в соседних больницах LaSalle и Lachine заполняемость составляет 60%.

Также Центр напоминает об альтернативах посещения отделения неотложной помощи. Это может быть консультация местного фармацевта или вызов 811.