В бассейнах Монреаля снова тонут дети

Не зря в городе ужесточаются правила строительства и эксплуатации бассейнов.

Четырехлетнего мальчика не удалось спасти в субботу после того, как его достали без сознания из бассейна в жилом доме в Сен-Ламберте, на Южном берегу Большого Монреаля. Полиция Лонгёя сообщила, что экстренные службы были вызваны около 16:10 после инцидента на проспекте Нормандия.

“Первые прибывшие спасатели сразу же приняли меры. Среди прочего они использовали дефибриллятор”, – говорят в полиции. Ребенка доставили в больницу, где вскоре после 17:00 была констатирована его смерть.

Начато расследование для выяснения обстоятельств трагедии.

По новым правилам провинции, все бассейны на заднем дворе, независимо от их возраста, должны соответствовать новым правилам безопасности. Обязательным требованием явлется наличие забора по всему периметру, а все ведущие к воде дверцы должны быть оборудованы системой безопасности, которая автоматически закрывает ее.