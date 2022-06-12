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Отдых Интересное кино В Монреале закрывается бюджетный кинотеатр Dollar Cinema
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"Большой красный пес Клиффорд". Успейте посмотреть до закрытия кинотеатра

В Монреале закрывается бюджетный кинотеатр Dollar Cinema

Olga Fedak Июн 11, 2022 Интересное кино, Общество, Отдых Оставить комментарий 48 Просмотров

Также в городе исчезнет один их самых фешенебельных отелей.

После 18 лет роботы 31 июля 2022 года в Монреале навсегда закроется любимый зрителями кинотеатр дешевого формата Dollar Cinema. Известно, что его владелец (он же претендент на пост мэра в 2017 году) Берни Гурберг не будет продлевать договор аренды двухзального кинотеатра на втором этаже в торговом центре Decarie Square на Кот-Сен-Люк.

Почти два десятилетия Dollar Cinema демонстрировал фильмы второго, третьего и четвертого тиража по распродажным ценам. Билеты на фильм стоили по 2,5 доллара, а попкорн и другие закуски начинались от 1 доллара.

До закрытия вы еще можете успеть посмотреть ленты “Энканто”, “Большой красный пёс Клиффорд” и “Скорая помощь”. Кинотеатр также ведет переговоры с партнерами о возможности обслуживания зрителей с предварительно купленными билетами. Однако клиентам все же рекомендуется использовать свои билеты до закрытия.

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